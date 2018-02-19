Windows 10 Mobile'a bir darbe de Uber'den!

2013'te sürüş paylaşma firması Uber, Windows phone cihazlar için uygulamasını çıkarmıştı ama bunun sadece web sitesinin uygulama versiyonu olduğu yönündeki şikayetler üzerine bu uygulamayı hemen kaldırmıştı. 2014'te, nispeten daha iyi bir Windows Phone 8/8.1 uygulaması çıkardı, bu uygulama Microsoft'un uygulama eksiği problemine iyi gelmesi bakımından çoğu kişi tarafından övülmüştü. Daha sonra 2015'in sonlarına doğru ise, Windows 10 Mobile ve PC'ler için yeni bir uygulama çıkardı ve bu, Microsoft'un Universal Windows Platform'unun (UWP) ve Cortana'nın gücünü arttırmıştı.

Yani Uber, bugüne kadar Microsoft'un mobil çabalarının nadir destekçilerinden biri oldu denebilir. Ama bugüne kadar.

MSPoweruser'in de yazdığı gibi, görünüşe bakılırsa Uber, Windows 10 uygulaması için desteği bırakmış. Mağaza sayfasındaki binlerce inceleme, uygulamanın zar zor çalıştığını ve biniş noktasını artık haritada gösteremediğini söylüyor. Uber henüz resmi bir açıklama yapmış olmasa da, firmadan görünüşe bakılırsa şöyle bir cevap gelmiş:

"Evet, artık Windows'ta uygulamayı desteklemiyoruz. Bunun yerine Uber'i şu akıllı cihazlarda kullanabilirsiniz:

-iPhone (iOS 7 veya daha yeni)

-Android (Jelly Bean veya daha yeni)"

Windows 10 Mobile'in durumunu düşününce Uber'in Windows 10 uygulama desteğini bırakması hiç şaşırtıcı değil. Firmanın bu konuda yapacağı resmi açıklama ile durum tam netlik kazanacak.



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