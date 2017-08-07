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    Windows 10 inişte, Windows 7 yükseliyor!

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 08:09Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 08:09

    En son istatistiklere göre bu önemli platformda Windows 10 kullananların sayısızı küçük oranda azalırken, Windows 7 tabanı büyüyor.

    Geçtiğimiz hafta Steam kullanıcı tabanında Windows 10 kullanım oranı %51.23 ile rekor kırmıştı. Şimdi ise güncel işletim sistemi yavaş yavaş tekrar geri çekilirken, Windows 7 tekrar yükselmeye başladı.

    Valve'in donanım/yazılım raporuna göre (gönüllü kullanıcıların bilgileri dahilinde) Temmuz 2017 tarihinde Windows 10 kullanıcı tabanı %50.49'a düştü. Daha da önemlisi, bu düşüş 32-bit sürümden çok 64-bit sürümü etkiledi.

    Windows 10 inişte, Windows 7 yükseliyor

    Windows 7 kullanıcı tabanı ise %0.85 artarak %36.99'a yükseldi. Diğer tüm Windows sürümleri puan kaybederken, toplam Windows kullanıcı kitlesi de %96.12'ye çekildi.

    Rapora göre diğer işletim sistemlerinin az da olsa büyüyor olması, hata payını arttırıyor olabilir. Apple'ın OS x/macOS %3.11'e tırmanırken, Linux %0.74'e çıkmayı başardı.

    Steam'in araştırma sonuçları ilginç manzaralar ortaya koyuyor olsa da, bu anketin gönüllü olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca bu veriler sadece Steam kullanıcı tabanını temsil ediyor, yani bu verilere bakarak dünya piyasasına genelleme yapmak yanlış olacaktır.

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    Etiketler: microsoft , windows 7 , işletim sistemi , windows 10
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