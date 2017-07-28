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    Windows 10 için yepyeni özellikler yolda!

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:42Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 07:42

    Windows 10'un önizleme sürümünde, telefonunuzda takip ettiğiniz bağlantıyı doğrudan bilgisayarda açmanıza yarayacak yeni bir özellik geldi. Bu özellik ileriki dönemlerde daha fazla işlevsellik kazanacak.

    Microsoft, geçtiğimiz birkaç ayda kendi mobil işletim sistemine verdiği desteği iyice azalttı. Artık yavaş yavaş Windows PC’lerle Android ve iOS işletim sistemlerini birleştirmeyi hedefleyen Microsoft’un yeni önizleme sürümünde detaylar gün yüzüne çıktı. Bugün piyasaya çıkan yeni Windows 10 önizleme sürümünde dikkatleri üzerine çeken en büyük özellik, cihazlar arasında web’de gezinmeye izin vermesi oldu.

    Yeni Windows 10 güncelleştirmesini indirdiyseniz Windows Ayarlar panelinde yer alan “Telefon” bölümü aracılığı ile Android cihazınızı bilgisayarınızla eşleştirerek telefon ile bilgisayar arasında web sayfalarını açabileceğiniz doğrudan bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bunu yapabilmek için ise Google Play'den Windows Apps uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Özellik çok yakında iOS işletim sistemine de gelecek. 

    Windows 10 için yepyeni özellikler yolda
    Bütün işlemler tamamlandıktan sonra göndermek istediğiniz sayfayı telefonunuzdan bilgisayara anında gönderebileceksiniz. Bunu yaparken yolladığınız linki anında açabilmek için özel bir bağlantı da olacak. Büyük bir özellik izlenimi vermeyen bu özellik önümüzdeki dönemlerde gelen güncellemeler ile birlikte daha fazla işlevsellik kazanacak. 

    Windows 10'a gelen özellik bununla da sınırlı kalmıyor. Bundan böyle, Microsoft’un ünlü asistanı Cortana’da herhangi bir tarayıcı açmadan web arama sonuçlarını gösterecek. Cortana'nın sonuçlar bölümü daha çok genişletilecek. Ayrıca bundan böyle Cortana’ya sesli komut vererek bilgisayarı uyutabilir, kapatabilir, kilitleyebilir veya yeniden başlatabilirsiniz.

    Etiketler: windows 10 , microsoft , işletim sistemi
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