Windows 10 için sanal gerçeklik başlıkları satışta!

Sanal gerçeklik teknolojisi son birkaç yıldır teknoloji gündemini etkiliyor ve teknoloji devlerini bu konuda çalışmaya itiyor. Kısa bir süre önce, HTC'nin tamamen kablosuz bir VR başlığı ürettiğine ilişkin bilgileri paylaşmıştı hatırlarsanız. Sanal gerçeklik noktasında son örnek ise Microsoft tarafından geldi.





Microsoft'un web sitesinde iki yeni sanal gerçeklik başlığı satışa sunuldu. HP Windows Mixed Reality Headset Developer Edition ve Acer Windows Mixed Reality Headset Developer Edition olarak isimlenen cihazlar, elbette isminden de anlaşılabileceği gibi yalnızca geliştiricilere özel.

HP Windows Mixed Reality Headset Developer Edition, 329 Dolar fiyat etiketiyle markette yer alırken, Acer Windows Mixed Reality Headset Developer Edition'ın fiyatı ise 299 Dolar olarak belirlenmiş durumda.



Her iki başlık da 1440x1440 piksel çözünürlüğe, 90 Hz tazeleme hızına ve 95 derecelik görüş açısına sahip ekrana sahip. Başlıklarda dahili olarak hoparlör ve mikrofon ise bulunuyor. Ayrıca HDMI 2.0 ve USB 3.0 bağlantılarını da destekleyen başlıklar, bu yolla Windows 10 PC'lere bağlanabiliyorlar.



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