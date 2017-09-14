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    Windows 10 için önemli güncelleme

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:16

    Microsoft, sıradaki büyük Windows 10 güncellemesi ile bu büyük sorunu da çözecek!

    Nisan 2017'de yayınlanan Windows 10 Creators Update'ten beri bir çok oyuncu düşük performanstan şikayet ediyordu. Microsoft nihayet bu sorunu kabul etti ve bir yama üzerinde çalışmaya başladı.

    Oyunlarda takılma, düşük FPS (frames per second, saniyedeki kare sayısı) gibi sorunlar aylardır Nvidia'nın topluluk forumlarını doldurup taşırıyordu, Microsoft ise şimdiye dek tüm şikayetleri izlemekle yetinmişti.

    Bir çok bilgisayar oyuncusunun sabırsızlıkla beklediği Oyun Modu'nun (Game Mode), oyunları hızlandırmak yerine yavaşlatması çok can sıkıcı bir durum. Eskisi gibi tekrar iyi performans almak isteyen oyuncular Oyun Modu'nu tamamen etkisiz hale getirmek zorunda kalıyor.

    Microsoft iş başında

    Neyse ki Microsoft'ta çalışan bir mühendis, Feedback Hub uygulamasında sorulara cevap vermeye ve açıklamalar yapmaya başladı. Bu da şirketin sorun üzerinde çözüm aradığı anlamına geliyor.

    Microsoft mühendisi şu açıklamayı yaptı: "Kullanıcıların yolladığı geri bildirimleri topladık ve sorunun izini sürdük, ardından sorunun kaynağını bulmayı başardık. Şu an Windows Insider sürümünde (16273 ve üstü) çözüme sahip bir Game Mode'u test ediyoruz. Sorunun diğer muhtemel sebeplerini de araştırmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz."

    Eğer Windows 10 Creators Update'ten beri oyun performansında düşüş yaşıyorsanız, Windows ayarlarından Xbox Game DVR özelliğini tamamen kapamayı denemenizi öneriyoruz. Ancak maalesef bu önlem tüm sistemlerde işe yaramıyor.

    Bir sonraki büyük Windows güncellemesi 17 Ekim'de gerçekleşecek olan Fall Creators Update. Bu güncelleme çok büyük ihtimalle Oyun Modu'nun tüm sorunlarını giderecek.

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    Etiketler: microsoft , windows 10 , güncelleme , işletim sistemi
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