Windows 10 güncellemesi neden herkese bir anda sunulmuyor?

Windows 10 Fall Creators Update yaklaşık bir hafta önce dağıtılmaya başlandı. Güncelleme, OneDrive Files On-Demand, oyunlara yönelik bir anti-hile sistemi, Fluent Design gibi heyecan verici yeniliklerle geldi. Şimdi ise Microsoft, bu güncellemenin neden kademeli olarak dağıtıldığını, hızlıca tüm bilgisayarlara neden sunulmadığını anlattı.

Firma, bu tür büyük güncellemeleri ilk olarak kendi veya Insider'ların test ettiği cihazlara dağıtıyor. Böylece Microsoft'a gelen geri bildirimlerin çözülmesi kolaylaşıyor.

Firma, Fall Creators Update'in Windows 10'a en son güvenlik özelliklerini getirdiğini ve bu sürümün "Windows 10'un en güvenli sürümü" olduğunu da vurguladı. Buna ilave olarak güncellemenin indirme boyutu, Microsoft'un iddiasına göre küçültüldü. Güncellemenin boyutu, Windows Update üzerinden indirilen Creators Update'e kıyasla yüzde 25 daha küçük.





Microsoft, Fall Creators Update dağıtımına başlamadan önce test ettiği Windows 10'lu cihazların sayısını da artırdığını söylüyor.

Yine de bazı kullanıcıların yaşadığı uygulamaların kaybolması gibi sorunlar, güncellemenin ne kadar iyi test edildiğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. En azından kademeli dağıtım, Microsoft'a bunun gibi sorunları çözmesi için zaman tanıyor.



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