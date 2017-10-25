Windows 10 güncellemesi neden herkese bir anda sunulmuyor?

Windows 10 Fall Creators Update yaklaşık bir hafta önce dağıtılmaya başlandı. Güncelleme, OneDrive Files On-Demand, oyunlara yönelik bir anti-hile sistemi, Fluent Design gibi heyecan verici yeniliklerle geldi. Şimdi ise Microsoft, bu güncellemenin neden kademeli olarak dağıtıldığını, hızlıca tüm bilgisayarlara neden sunulmadığını anlattı.
Microsoft, Fall Creators Update dağıtımına başlamadan önce test ettiği Windows 10'lu cihazların sayısını da artırdığını söylüyor.
Yine de bazı kullanıcıların yaşadığı uygulamaların kaybolması gibi sorunlar, güncellemenin ne kadar iyi test edildiğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. En azından kademeli dağıtım, Microsoft'a bunun gibi sorunları çözmesi için zaman tanıyor.
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