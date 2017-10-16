Windows 10 Fall Creators Update geliyor

Fall Creators Update beraberinde birçok özelliği getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte yeni Fotoğraflar uygulaması da ekleniyor. Artık fotoğraflarınızı bu uygulama sayesinde düzenleyip efekt ekleyebilirsiniz. Yeni Story Remix özelliği sayesinde ise fotoğraf ve videolarınızı seçip müzik, geçiş ve 3 boyutlu efektler ekleyerek slayt gösterileri hazırlayabileceksiniz. Güncelleme sanal gerçeklik konusunda da yenilikleri barındırıyor. 3 boyutlu nesneler konusunda Paint 3D ile geliştirmelere gidilmişti. Güncelleme ile birlikte yeni karma gerçeklik görüntüleyici sayesinde oluşturduğunuz veya herhangi bir 3 boyutlu nesneyi çevrenizdeki dünyada görebileceksiniz ve fotoğrafını çekebileceksiniz. Bu özellikleri uyumlu bir bilgisayar ve sanal gerçeklik başlığı yardımı ile kullanabileceksiniz.

Microsoft Launcher kullanıyorsanız, artık Android akıllı telefonunuzla bilgisayarınız daha iyi iletişime geçebilecek. Telefonunuzda yaptığınız bir işi bilgisayarınıza kolayca aktarabileceksiniz. Windows bilgisayarınızı performans ve batarya süresini ayarlama olanaklarını da kullanıcılara sunuyor. Engelli kullanıcılar için ise yeni göz kontrolü özelliği sayesinde fare imlecini baktıkları yere hareket ettirebilecekler.

Güncellemeyi kullanabilmek için en az 1 GHz hızındaki işlemci, 31 bit için 1 GB ya da 64 bit için 2 GB RAM, 32 bit için 16 GB ya da 64-bit için 20 GB boş alana sahip olmanız gerekiyor.