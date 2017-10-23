Windows 10 Fall Creators güncellemesini hemen indirmenin yolu

Birkaç gün önce Windows 10 için yayınlanan Fall Creators Update, işletim sistemine heyecan verici birçok yenilik getirdi. Ancak güncelleme herkese aynı anda sunulmadığı için normal şartlarda Fall Creators Update'i beklemek zorundasınız. Ama çok sabırsızlanıyorsanız, onu hemen indirmenin bir yolu var.

Burada bir noktaya değinmekte fayda var. Microsoft, güncellemenin soruna yol açabileceği PC'ler için indirmeyi erteleyebiliyor ve sadece sorun yaşanmayan bilgisayarlarda güncellemeyi indiriyor. 2016'da yayınlanan Anniversary Update, çalışmayan web kameralarından sistem donmalarına bazı sistemlerde çeşitli sorunlara yol açmıştı. Yani aslında Microsoft, aşağıda anlattığımız yöntemi uygulamanızı önermiyor.

Windows 10 Fall Creators Update'i erkenden yükleyerek muhtemelen sisteminizi bozmayacaksınız ancak yine de başlamadan önce verilerinizi yedeklemenizde fayda var!





Windows 10 Fall Creators Update nasıl indirilir?

Önce güncellemenin size zaten ulaşıp ulaşmadığını Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update altından kontrol edin. Güncelleştirmeleri denetle'ye tıklayın ve Fall Creators Update'in indirilip indirilmediğine bakın.

İndirilmiyorsa, Microsoft'un "Windows 10'u İndirin" sayfasını kullanarak indirmeyi tetikleyebilirsiniz. Sayfayı açın ve "Hemen güncelleştirin" düğmesine tıklayın.

Windows 10 Upgrade Assistant aracı indirilecek. Aracı çalıştırın. Sisteminiz tarandıktan sonra Windows 10 yapı 16299'a, yani Fall Creators Update'e yükseltme işlemi başlayacak. Bu işleme başlamadan önce sisteminizi yedeklemenizi, en azından önemli dosyalarınızı harici bir diske kaydetmenizi tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Güncelleştirme için izleyeceğiniz adımlar, oldukça basit.

Windows 10 Fall Creators Update ile temiz bir kurulum yapmak istiyorsanız, Windows 10'u İndirin sayfasını açın ve Windows 10 kurulum medyası oluşturma seçeneğini kullanın.