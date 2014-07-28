Wilma Elles'ten oyunculuk dersi

Almanya’da dört ayrı kısa film çekmesinin ardından Türkiye’de televizyon filmi ’Bir Küp Altın’ ve ’Gerçek Hayat’ adlı dizide rol alan Tolga Çılga, oyunculuğu seven Türk gençleri için Essen şehrinde, Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi başlıklı üç günlük bir eğitim kursu düzenledi.



Oyuncu eğitim kursunun ilk iki gününde 90’lar dizisinin yönetmeni Mustafa Uğur Yağcıoğlu, aralarında Alman TV dizilerinde oynayan Engin Şahin ve farklı ses yarışmalarına katılan ve oyuncu olmak isteyen Sevda Yaman’ın da bulunduğu 10 kursiyeye oyunculuğun temel kurulları hakkında eğitimler verdi. Kursun son günü olan dün de, Türkiye’de Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Carolin karakteriyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles oyuncu adaylarına eğitim verdi. Sabah saat 09:00’da eğitimine başlayan Wilma Elles, saat 17:00’ye kadar oyuncu adaylarına vücut dili, metin ezberleme ve konuşma dialogları gibi dersler verdi.







OYUNCU OLMANIN YOLU ÇOK ÇALIŞMAKTAN GEÇER



Kursiyelere her zaman ciddi çalışmanız gerekiyor diye uyarılarda bulunan oyuncu Wilma Elles DHA’nın sorularını yanıtlarken, "Türk Alman projelerine hep sıcak bakıyorum, bunun için de TRT dizisinde oynamayı hemen kabul ettim. Almanya’da yaşayan ve oyunculuğu sevenlere, elimden gelen desteği severek vermek isterim. Bunun içinde bu kursa bir günümü ayırdım" diye konuştu.



Kursa katılan oyuncu adaylarının oldukça yetenekli olduğunu belirten Wilma Elles, "Ben üç yıl tiyatro, iki yıl da film eğitimi aldım. İyi oyuncu olabilmek için çok çalışmak ve sürekli öğrenmek gerekiyor bunu kursiyerlere tek tek söyledim" dedi.



Wilma Elles, "Oyuncu olmak isteyenlerin belli eğitimleri aldıktan sonra ajanslara müracaat etmelerinde fayda var" dedi.



Üç günlük kursun ardından kursiyerlere, oyuncu Wilma Elles ve yönetmen Mustafa Uğur Yağcıoğlu imzasıyla birer sertifika verildi.