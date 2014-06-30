Wilma Elles: Türkiye demokratik bir ülke

'Kötü kadın' rollerini sevdiğini belirten Elles, Türkiye'nin çok demokratik bir ülke olduğunu, insanların Taksim Gezi Parkı'nda olduğu gibi hükümetin gerçekleştirmek istediği istenmeyen olaylara karşı ortak tutum belirlediğini söyledi.

Uydu aracılığı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 programında, Arap dünyasında da dizideki rolü nedeniyle 'Kötü kadın' olarak tanınan Wilma Elles ile yapılan röportaj yayınlandı. Zeynep Özek'in hazırladığı 'Turki Extra' programında Liana Dahdouh'un sorularını yanıtlayan Wilma Elles, Türkiye'de kavuştuğu ünden çok mutlu olduğunu kendisini '1001 gece masalı'nda gibi hissettiğini belirterek, şöyle dedi:

"ALMAN OYUNCULAR TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"

"Bir sürü Alman oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Bana mesaj, e-mail yazıyorlar. 'Nasıl yapalım?' diye soruyorlar. Buraya geliyorlar. Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Böylece ülkeler birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz. 'Kötü kadın' rollerini seviyorum böyle rolleri. İnsanlar, oyunculukta çok farklı şeyleri oynamak ister. Yani kendisini oynamak istemez. Böyle karakterlerde çok güzel bir dinamizm var. Onlar 360 derece karakter gibi. Bir vampir çok kinli ve çok güçlü olabiliyor; Aynı zamanda çok tatlı, hem de korkuyordur belki.."

Elles, sevme ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu, ilişkide en önemli şeyin arkadaş olmanın birbirlerinin konularına, iyine ilgi duymak ve saygı duymak olduğunu belirtti. Canlandırdığı karakterlerdekinin aksine yalan ve ihanetten nefret ettiğini ifade eden Wilma Elles, kötü karakterlerden iyiye doğru gitmek istediğini söyledi. Arapça yazmayı bildiğini eline kağıt-kalemi alarak kamera karşısında gösteren Wilma Elles Arap dünyasında kendisini yakından hayranları bulunduğunu, Arap dünyasından gelebilecek film teklifleriyle yakından ilgili olduğunu, 4 kez gittiği Cannes Film Festivali'nde arkadaş grubu oluştuğunu anlattı. Elles, geçen yılın Haziran ayında meydana gelen Gezi Parkı protestolarına ve Türkiye'nin demokrasi anlayışına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Gezi Parkı'nda çok büyük bir değişim, heyecan oldu. Bütün insanlar gibi ben de heyecanla takip ettim. O kadar insanı beraber görmek, birlikte tutmak endişe edilecek değil, güzel bir durum. Türkiye'de çok demokratik bir tutum var. Ne zaman hükümet istenmeyen bir şey yapıyor o zaman müdahale etmeye çalışıyorlar. Burada bir demokrasi var. "



