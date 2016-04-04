Wilma Elles Türk vatandaşlığına geçti

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de "Öyle Bir Geçer Zamanki" dizisinde canlandırdığı "Caroline" rolüyle tanınan Almanyalı oyuncu Wilma Elles'in Türk vatandaşlığı aldığı belirtildi.

Türkiye'de birçok televizyon ve sinema filminde rol alan, son olarak "Yeter" adlı dizide oynayan sanatçının, Türk vatandaşlığı haberini aldığında sevinç çığlıkları attığı ifade edilen açıklamada, Elles'in Türk bayrağını öperek, Türk eşi ile sevinçli haberi kutladığı aktarıldı.

NE MUTLU TÜRKÜN DİYENE !

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elles, "Bu benim için ayrıca gurur verici bir karar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Ne mutlu Türküm diyene!" ifadelerini kullandı.





İSTİSNAİ VATANDAŞLIK HAKKI

İstisnai vatandaşlık hakkı verilen Elles, "İstanbul'da Almanya'daki tüm TV kanalları için çekim yaptık. Türkiye'ye sürekli geliyorlar röportaj yapıyoruz. Bu

bağlantıyı sıcak tutuyorum. İlişkilerin ve iki ülke arasındaki büyük potansiyelin gelişmesine yardım etmek istiyorum. Röportaj için gelen ekipleri manzarası en güzel, tarihi yerlere götürüyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtmak istiyorum. Bu, turizm için önemli bence." değerlendirmesinde bulundu.







