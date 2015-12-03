Wilma Elles bebekleriyle poz verdi

"KÜÇÜK KEREM İLE KÜÇÜK WİLMA"

Elles “Küçük bir Kerem, küçük bir Wilma olsun istiyorduk hep. Ama büyük cesaret isteyen bir şey çocuk sahibi olmak.

Birden bire oldu ve iyi ki de oldu. Doktor ikiz bebek beklediğimi ilk teşhis ettiğinde bir çığlık attı, ben de mutluluktan ağlamaya başladım. O zaman bunun Tanrı’nın bir hediyesi olduğunu anladım ve büyük bir şükran duydum” dedi.