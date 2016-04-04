Wilma Elles artık Türk vatandaşı

Kalben çoktan Türktüm

Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra yaptığı açıklamada, kalben zaten çok uzun süredir Türk olduğunu söyledi: “Benimkisi istisnai vatandaşlık oldu. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu gerekli kararı imzaladı. Kalben zaten çoktan Türktüm. Mutluluğumu anlatamam.”

Türkiye’yi tanıtacağım

Uzun zamandır işadamı Kerem Göğüş’le birlikte olan ve bu beraberlikten ikiz çocukları bulunan Elles, Türkiye’nin tanıtımında aktif rol almak istediğini belirtti: “Almanya’daki TV kanalları için İstanbul’da çekim yaptık. Bağlantıyı sıcak tutuyorum, Türkiye’yi tanıtmak istiyorum.”