Willma Elles ve Kerem Göğüş birlikteliklerini anlattı

* Artık Milat Aristo Kerem ve Melodi Evita Veronika hayatınızda. Hamileliğiniz nasıl geçti?



- Wilma Elles: Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hamilelik çok güzel bir süreç. Kendinizi gerçekten melekmiş gibi hissedebiliyorsunuz. Hamilelik düşündüğümden çok daha kolay bir şeymiş. Sadece son ay benim için zor geçti. Gerçekten zor uyudum, yürüyemedim, pek çok hamilelik problemim vardı. Fakat öncesinde normal bir şekilde çalıştım. Üç sinema filmi çektim, Amerika’da bir filmde başrolde oynadım, diziye devam ettim, fotoğraf çekimlerim oldu... Yani normal hayatıma devam ettim, bu beni çok mutlu etti.





* Anne olmak nasıl bir duygu? Sizi nasıl değiştirdi pekiyi?



- W. Elles: O da bambaşka bir duygu. Onlar için varım ve her şeyi yaparım. Kendimi şu anda tam olmuş ve güçlü hissediyorum. Şimdi hayatın anlamını daha iyi çözdüm. Annelikle birlikte güvende olma ihtiyacım arttı. Aslında macerayı seven biriydim. Şimdiyse güvenli bir ortam istiyorum.



* Baba olmak, hem de ikiz babası olmak nasıl bir duygu?



- Kerem Göğüş: Baba olmak beni daha da güçlendirdi! Wilma ve bebeklerimden daha kıymetli ve değerli bir şey olmadığını hissediyorum. Artık gelecekte birlikte neler yapacağımızı düşünüyorum sürekli. Baba olmak, hiç kimsenin size daha önce anlatamadığı, anlatamayacağı bir şey. Bebeklerinizi kucağınıza aldıktan sonra artık her şey çok farklı oluyor. Her gün Allah’a şükrediyorum.







HAMİLEYKEN 25 KİLO ALDIM



* Oyunculuğa devam edeceksiniz sanırım...



- W. Elles: Evet. Kısa bir ara verdim ama çocuklarımı her yere götürüyorum, hep benimle birlikte olacaklar... Biz beş kardeştik. Annem çok güçlü bir kadındı. Annemden çocuklarla da hareketli bir hayat sürdürebilmenin mümkün olduğunu öğrendim.



* İkizler sekiz haftalık. Ve doğumdan sonra 19 kilo vermişsiniz... Bu kadar kısa sürede nasıl oldu bu?



- W. Elles: Hamileyken 25 kilo aldım. Şimdi sadece 2-3 kilo kaldı. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Sadece günde 20 dakika yavaş yavaş yüzüyorum. Spor da diyet de yapmıyorum. Ama biliyorsunuz, ikizleri emzirirken 1500 kalori harcıyorum.







KALABALIK OLMAK İSTİYORUZ



* İkizler ilişkiyi nasıl etkiledi?



- W. Elles: Çocuk sahibi olmak hiç zor değil; çünkü o kadar severek yapıyorsunuz ki... Önce iki kişiydik, şimdi dört kişi olduk. Aslında şimdi çok sosyal bir hayat yaşıyoruz; çünkü herkes ziyarete geliyor. İlişkimizi de güzel etkiledi.



- K. Göğüş: En önemlisi artık bir aile olduk. İlişkimiz artık bebek sahibi olacak boyuta gelmişti ve aşkımızın bir ürünü olmasını istedik. Allah bize ikiz verdi. Çok mutluyuz ve bunu çok sevdik; şimdi daha da kalabalık bir aile olmak istiyoruz.





EVLİLİK RAHAT OLMALI

* Birbirinizde ne buldunuz? Aşkı nasıl tanımlıyorsunuz?



- Kerem Göğüş: Biz dini nikâh yaptık, sonrasında kalplerimiz ve duygularımız birdi ve biz eş olduk. Birbirimize söz verdik. Sonsuza kadar birlikteyiz diye. Şimdi resmi nikâh için heyecanlanıyoruz ve hazırlıklarına başladık. Resmi nikâhı sonra yapmamızın sebebi, zorunluluktan veya sadece bebek sahibi olmak için değil de aşk ve sevgi için olduğunu herkese gösterebilmek. Aşkı tanımlamak sanki büyüsünü bozmak gibi geliyor bana. Ama kısaca saygılı, sıcak ve heyecanlı diyebilirim. Bebekler doğduktan sonra Wilma’ya aşkım daha da arttı ve her geçen gün birbirimizi daha da iyi keşfediyoruz.



- Wilma Elles: Aslında tarif edemem. Sadece aşk! Bizim pek çok konuda görüşlerimiz benziyor. Hayallerimiz ortak. Birbirimize destek oluyoruz. Evlilik rahat olmalı. İnsanlar evlilikte birbirlerine nefes alacakları alanlar bırakmalı. Biz, belirttiğim gibi aynı hayalleri ve görüşleri paylaştığımız için her şey rahat ve huzurlu gidiyor.