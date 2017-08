Will Smith: Prince’in ölümünün şokundayım

Geçtiğimiz haftalarda Will Smith’in ismi manşetlerdeydi ama bu kez gişe rekortmeni filmlerinden biriyle değil. Birkaç hafta önce evinde ölü bulunan pop idolü Prince’le son konuşan kişi olması sebebiyle... Ünlü oyuncu, öldüğü günün bir önceki gecesi telefonla konuşmuştu arkadaşıyla...

Öğrendim ki ikilinin arasında sıradan bir konuşma geçmişti. Birlikte muhtemel projelere imza atma konusunu konuşmuşlardı ve Smith’i Prince’in durumuyla ilgili şüphelendiren hiçbir şey de yoktu.

O akşamı hatırladığında derin bir sessizliğe bürünüyor Will Smith... Şokta olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Onu özleyeceğim.”



Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith ve yönetmen Spike Lee bu yılki Oscar Ödül Töreni’ni boykot çağrısı yapmıştı.



OSCAR BOYKOTU EŞİMİN FİKRİYDİ



Will Smith, geçtiğimiz aylarda ise Oscar boykotu nedeniyle gündemdeydi. Ünlü oyuncu, eşi Jada Pinkett’le birlikte “Siyahi adayların azlığı” gerekçesiyle Oscar’ı boykot etmiş, bu olay büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Smith, konu açılınca “Aslına bakarsan hepsi Jada’nın başının altından çıktı” diyor ve ekliyor:

“Ben şehir dışındaydım. Geri döndüğümde ‘neler olmuş’ diyebildim” sadece. Jada’nın sosyal medyada paylaştığı videodan haberim yoktu. Jada, siyahi adayların azlığı nedeniyle bu yılki töreni boykot çağrısı yapmıştı. Kısa sürede Hollywood’un önde gelen birçok isminden de destek aldı boykot.”

İkilinin tepkisinin, Will Smith’in rol aldığı “Concussion” ile ödüle aday gösterilmemesinden kaynaklandığını iddia edenler de var.

Will Smith ise olayın bu konuyla ilgisi olmadığı konusunda ısrarcı: “Benim rolümle hiçbir ilgisi yoktu. Jada’nın beni şaşırttığını söylememe gerek yok sanırım. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim, onunla hiç bu kadar gurur duymamıştım! Çocuklarımız için onunla Oscar’a katılmama kararı aldık. Onlara kendilerinin temsil edilmediğini nasıl söyleyecektim ki? Kendileriyle aynı rengi taşıyan kişilerin önemsenmediğini? Sen söyle... Jada hedefine ulaştı, istediği konuya dikkat çekmeyi başardı.”

Peki Jada’nın hedefi neydi diye soruyorum. Hiç düşünmeden yanıtlıyor: “Bizim ne kadar katmanlı bir toplumda yaşadığımızı tartışmaya açmaktı. Hepimizin temsil edilmeye ihtiyacı var.”

Bu çabalarının karşılığını da aldılar sonuçta... Akademi, bir daha asla tamamı beyaz adaylardan oluşan bir liste yapmayacağının sözünü verdi.







JADA BENİ DAHA İYİ BİR İNSAN YAPIYOR



Hollywood’un en popüler çiftlerinden biri onlar. Her ne kadar boşanacaklarına dair dedikodular çıksa da, bu durum onları sarsmaya yetmedi.

Smith “Evlenmeden önce başka partnerlerimiz vardı elbette. Onlar da güzel ya da yakışıklıydı. Jada ve beni birleştiren, bir arada tutansa her gün daha iyi olma arzumuz. Hem insan hem de kariyer anlamında... Her gün bu bağlılıkla uyanıyoruz. Çocuklarımızla da bunu konuşuyoruz. Evliliğimizin sırrı birbirimiz ve ailemiz üzerine çalışmamız.”

Çok basitmiş gibi söylüyor... Merak ediyorum, hiç mi zorluklarla karşılaşmıyorlar:

“Yolculuk boyunca birçok zorluk sizleri bekliyor. Birini sevebilirsiniz ama geçmişini yok sayamazsınız örneğin. Ailesi ya da eski sevgilisiyle olanlar gibi.

Bunlar kişiyi aşka tamamen kendini bırakmaktan alıkoyuyor. Sonra, kendi sorunlarınızla da uğraşmanız gerekiyor. Zorlu ve uzun bir süreç. Ama sır şu ki üstesinden gelirseniz kazanıyorsunuz. Ve sonunda gerçek aşkı bulabiliyorsunuz.

Benim için gerçek aşk Jada... Onun kariyeriyle gurur duyuyorum. O muhteşem bir anne ve muhteşem bir birey. Beni daha iyi bir insan yapıyor.”

Will Smith-Jada Pinkett çifti bu hafta Beyaz Saray’ın muhabirler için düzenlenen geleneksel yemeğine katıldı. Smith “Bu yemeğe katılmak bizim için önemliydi. Barack Obama’nın son muhabirler yemeğiydi. Hem o hem de eşi için orada olmak istedik. Çok eğlendik” diyor.

ÇOCUKLARIM HAKKINDAKİ KÖTÜ YORUMLAR BENİ ÜZÜYOR

Jada ve Will Smith, 17 yaşındaki Jaden ve 15 yaşındaki Willow’u çocuklarını paparazzilerden kaçıran birçok yıldızın aksine ellerinden tutup sahneye taşıdı. Jaden’ın ilk işi “Karate Kid”di. Filmlerde rol almakla kalmadı, moda anlamında da bir kariyer geliştirdi. Son olarak kadın kılığında sokaktaydı. Sosyal medya bununla ilgili yorumlarla çalkalandı.





Bunlardan bazıları son derece sert ve üzücüydü. Smith o konu hakkında: “Jaden sanatçı bir ailede büyüdü. Ona fikirlerini göstermenin önemli olduğunu ben öğrettim. Belli bir giyim tarzıyla kendini ifade etmek istiyorsa korkmuyordur. İnsanlar ne derse desin, bildiğini yapar.”

Ünlü oyuncu, modellik yapan Willow konusunda ise biraz daha korumacı. Will Smith “Willow, Jaden’dan iki yaş küçük. Onu hâlâ daha fazla korumaya çalışıyoruz ama buna karşı çıkıyor. Çok sağlam bir karakteri var.





Onların üzülmeden kendilerini ifade etmelerine izin verdik, onlara yeterince özgüven verdik. Ama ben de babayım, çocuklarım hakkında yapılan kötü yorumlar beni üzüyor.”