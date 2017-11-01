Wilders'tan yine skandal sözler

Wilders, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Burası Hollanda parlamentosu. Burada Hollandalı olman gerekir. Ben parlamentoda Türk, Faslı ya da bir İsveçli olmasını istemiyorum. Bunu söylemeye hakkım yok mu benim? Burası benim ülkem" dedi.

Milletvekilinin veya bakanın çifte vatandaş olmasına karşı olan Wilders, iki ülkeye sadakat yerine parlamentosunda bulunduğu ülkeye sadık olması gerektiğini savundu.

"DAVRANIŞIYLA ÖLÇÜLÜR"

Wilders'in bu açıklaması parlamentoda büyük tepki topladı. Wilders'a tepkisini gösteren Türklerin kurduğu Denk Partisi siyasi lideri Tunahan Kuzu, "Kimin Hollandalı olup olmadığına Wilders değil, ülkenin anayasası karar verir. Çifte vatandaşlık bir kişinin ülkeye olan sadakatı hakkında hiçbir şey ifade etmez. Bir kişinin sadakati davranışlarıyla ölçülebilir." ifadelerini kullandı.

Kuzu, Wilders'in bu konuda daha çok kendi sadakatini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Wilders, geçmişte evinde bulunmaktan daha çok İsrail Büyükelçiliğinde bulundu. Bu o kadar dikkat çekiciydi ki Hollanda İstihbarat Birimi bu durumu araştırmak zorunda kaldı." diye konuştu.

PVV, parti programında, ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vadetmişti.

Wilders liderliğindeki PVV, ülkede mart ayında yapılan genel seçimlerde mecliste 20 sandalye elde ederek ikinci büyük siyasi parti olmuştu.



