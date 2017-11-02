Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Wilders’le Dewinter’in Molenbeek ziyaretine yasak

    Wilders’le Dewinter’in Molenbeek ziyaretine yasak

    AA
    02.11.2017 - 17:14 | Son Güncelleme:

    Aşırı sağcı PVV Lideri Geert Wilders ile Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Belçikalı Filip Dewinter’in Molenbeek’e yapacakları provokatif ziyaret, belediye tarafından yasaklandı.

    MOLENBEEK Belediye Başkanı Francoise Schepmans, yaptığı açıklamada, ‘kamu güvenliğine yönelik öngörülebilir tehdit’ gerekçesiyle Hollanda’nın aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders ile Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Belçikalı Filip Dewinter’in, Molenbeek bölgesine yapmayı planladığı ziyaretin yasakladığını duyurdu.
    Söz konusu ziyaretin gerçekleşemeyeceğini belirten Schepmans, açıklamasında, “Bu çerçevede organizatörler veya karşıtların düzenleyeceği her türlü toplanma, Molenbeek Belediyesi sınırları içinde yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

    ‘İSLAM SAFARİSİ’NE İZİN YOK
    PVV Lideri Geert Wilders ile Filip Dewinter, yarın cuma namazı sonrası Brüksel’in Molenbeek bölgesini ziyaret edeceklerini duyurmuştu. Aşırı sağcı siyasetçiler, “Avrupa’nın cihat başkenti” olarak tanımladıkları Molenbeek’e yapacakları provokatif ziyareti, “İslam safarisi” olarak adlandırmıştı.
    Belçikalı Müslümanlar, sözde ziyareti provokasyon olarak değerlendirip, yetkililerden gerekli önlemleri almasını talep etmişti.
    İslam karşıtı Dewinter, iki hafta önce de Brüksel’deki bir cami yakınlarında Kuran-ı Kerim’in sayfalarını yırtmıştı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri