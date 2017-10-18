Wilders’in kendisi yok ama düşünceleri protokolde

HOLLANDA’da 15 Mart’ta yapılan genel seçimlerden 209 gün sonra dört partili bir koalisyon hükümeti protokolünün kamuoyuna açıklandığını belirten YTB Başkanı Köse, protokolde sosyal yardımların kısıtlanması ve göçmenlere yönelik daha sert entegrasyon politikalarının öngörüldüğüne dikkati çekti: “Mark Rutte’nin liderliğindeki Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) 150 koltuklu mecliste 33 koltuk kazandı. Geert Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) 20 sandalye kazanarak seçimlerden ikinci parti çıktı. 209 gün sonra kurulacak dörtlü koalisyonda merkez sağ partiler ağırlıkta.”

BAŞARILI OLSA DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

“‘Geleceğe Güvenmek’ sloganıyla açıklanan protokolde öncelikle güvenlik alanında yapılacak hükümet yatırımları artacak. Özellikle göçmenlere yönelik yer alan bazı ifadeler, ırkçılığa varan göçmen karşıtlığı ve İslam düşmanlığını savunan Wilders’ın, koalisyonda yer almasa bile, koalisyonu etkileyebilecek. Protokolde, sosyal yardımların kısıtlanması ve göçmenlere yönelik daha sert entegrasyon politikaları öngörülüyor. Hollanda vatandaşlığının elde edilmesi için bu ülkede yaşanılması gereken sürenin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması ve ‘Hollandalı olmak kendiliğinden gelen bir şey değil, kazanılması gereken bir şeydir’ şeklindeki ifadeler, göçmenlere karşı politikaların sertleşeceğinin sinyallerini veriyor. Entegrasyon testinde başarılı olan göçmenlerin durumu gözden geçirilecek ve Hollanda tarafından entegre olmadığı değerlendirilenlere yapılan yardımlar azaltılıp oturma izinleri iptal edilebilecek.”





SAVUNMA BÜTÇESİ ARTACAK

“Protokolde, ‘cihatçı’ şeklinde muğlak olarak tabir edilen gruplar özellikle vurgulanarak, güvenlik ve terörizmle mücadele kapsamında savunma bütçesi 1.5 milyar artırılmak isteniyor. Hollanda makamlarınca daha ziyade Müslümanlar bağlamında dile getirilen ‘toplumda huzursuzluğa yol açan söz ve eylemlere’ verilecek cezaların iki katına çıkarılması da protokolün dikkat çekici diğer ifadeleri. Hollanda koalisyon protokolü taslağında ırkçı Wilders’in hayaleti dolaşıyor. Hollanda’da bulunan organizasyonlara yapılan dış yardımlarda kısıtlamaya gidilecek. Bu, Türk vatandaşlarına ait demokratik sivil toplum kuruluşlarının alacağı proje desteklerinin önüne geçilmesi için de bir gerekçe olabilir. Protokol’ün diğer bir maddesinde de ‘radikal organizasyonların’ kurulmasının önüne geçilmesi için medeni hukukta gerekli değişikliklerin yapılacağı belirtiliyor. Bu tür değişikliklerle, yeni kurulacak İslami dernek ve vakıflara etki edilebileceği gibi mevcut yapıların da inançlarından veya görüşlerinden dolayı ‘radikal’ damgası vurularak kapatılmalarının mümkün hale gelebileceği düşünülüyor.”

HOLLANDA’NIN TAVRI ÇELİŞKİLİ

Protokolde ayrıca sağlığı el vermemesi nedeniyle çalışamayanların durumu da yeniden gözden geçirilmesi yer alıyor. Yerel seçim sisteminde de değişiklikler öngören protokolde en dikkat çekici hususlardan birinin yurt dışında oy kullanma konusu olduğunu anlatan Köse, buna göre Hollanda seçimlerinde yurt dışındaki Hollandalıların oy kullanma işlemlerinde daha fazla kolaylık sağlanacağını söyledi.

Hollanda hükümetinin, Türk siyasilerin ülkedeki 2017 anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik mitinglerine izin vermediğini hatırlatan Köse, Hollanda’nın tavrını ‘çelişkili’ olarak niteledi.





KIRILGAN BİR HÜKÜMET OLACAK

Hollanda’daki koalisyonun zayıflığına işaret eden Köse, şöyle devam etti: “Hollanda gazetelerinde yer verilen muhalif partilerin ifadelerine göre, koalisyon hem sağ hem de sol muhalefet tarafından mecliste kolayca köşeye sıkıştırılabilir. VVD, CDA, D66 ve CU’dan oluşan koalisyon hükümeti 150 sandalyelik Hollanda Temsilciler Meclisinde 76 sandalye gibi zayıf bir çoğunluğa sahip durumda. Koalisyon içinde yer alan bir milletvekilinin dahi aksi yönde oy kullanması yasaların geçmesine engel olabilecek. Bu durum, koalisyonu oldukça kırılgan yapıyor.”

İYİMSER OLMAK İÇİN HENÜZ ERKEN

Taslakta göze çarpan ‘sert’ entegrasyon politikalarının, aşı sağcı marjinal partilerin seçimlerde kaydettiği ‘endişe verici’ başarı karşısında bir taviz olarak yorumlandığını dile getiren Köse, “Protokolde öngörülen uygulamalar, kamuoyunun belli bir kesimini etkisine alan göçmen karşıtlığı ve İslam düşmanlığı üzerinden yapılan popülizmin yalnızca marjinal partilerle sınırlı kalmadığını akla getiriyor” diye konuştu.

Köse, protokol taslağındaki özellikle göçmenleri ilgilendiren hükümlerin, Hollanda’da geleceğe dair iyimser olmak için henüz çok erken olduğunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.