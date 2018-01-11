Wilco van Herpen kimdir?

1963'te Hollanda'da doğan Wilco van Herpen, kariyerine baba mesleği olan aşçılık ile başladı. Hollanda'da bir otelde aşçı olarak çalışırken, 1988 yılında Türk asıllı sevgilisiyle Türkiye'ye geldi. Hollanda'ya döndükten kısa bir süre sonra 1990'da fotoğrafçılığa başladı. Fotoğrafçılıkla ilgili bir okulda öğrenim görmeye başlamasına karşın, üçüncü yılında okuldan ayrıldı ve düğün fotoğraçısı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Güney Afrika, Namibia ve Lesotho gibi ülkeleri gezdikten sonra tekrar Hollanda'ya dönerek bağımsız fotoğrafçı olarak kariyerine devam etti. Hollandalı basın organları için serbest foto muhabirliği yapan Herpen, 1995'teki Gazi Mahallesi olayları ile ilgili fotoğraflar çekti.

van Herpen, 1999 yılında tekrar Türkiye'ye gelerek İstanbul'da yaşamaya başladı. Ertesi yıl kız arkadaşının tanıdıkları aracılığıyla TRT'de "Kaçış Planı" adında bir program yaptı. 2001'deki ekonomik kriz sırasında görevine son verildi. 2003 yılında ise tv8'de "Wilco'nun Gözü" programını hazırladı. Daha sonra Hollanda devlet televizyonunun Türkiye temsilcisi oldu. Bu dönemde Beyoğlu'ndaki birkaç restoranda şef olarak da çalıştı.

Wilco van Herpen, 6 Şubat 2006'da yayın hayatına başlayan Türkiye'nin ilk belgesel kanalı İz TV'de Wilco'nun Karavanı adında programı hazırlamaya başladı. 2009'da ise TRT Avaz'da "Yabancı Değil" isimli programı da sundu. 2011'de ise NTV'de "Wilco'nun Seçimi" isimli programı da sundu. 2011 ihtibaren yine İZ tv'de "Wilco'yla Yaşasın Yemek" ve "2 Göz, 1 Şehir" isimli programlar sunuyor.

Wilco, İstanbul Film Festivali'nde tanıştığı soprano Gonca Gürses ile 2007 yılında evlendi. 2008 yılında Şira adında bir kız çocukları olan çift, Zekeriyaköy'de yaşamaktadır. 5 dil bilen Wilco, 2008'de ING Bank'ın bir reklam filminde oynadı.