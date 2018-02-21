Wikipedia Zero programı sona eriyor

Organizasyonun Zero hizmeti, 2018 yılı içerisinde kademeli bir şekilde sonlandırılacak. Wikimedia yeni mobil taşıyıcı ortaklıkları yapmayacak ve var olan ortaklıkları da sürelerinin sona ermesi ile beraber yenilenmeyecek. Wikimedia'nın söylediğine göre 2016 yılından beri katılımlarda "ciddi bir düşüş" yaşanmaktaydı ve artık Zero'ya devam etmek gerekli görülmüyor.

Kuruluş, bu karar için birkaç sebep sunmuş durumda ve bunların hepsinin kötü olduğunu söylemek mümkün değil. Farkındalığın az olması problemlerden biri olarak gözüküyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki kişiler Kuzey Amerikalılar veya Avrupalılar gibi Wikipedia ile aşırı aşina değil. Tanınmışlığı arttırma çalışmalarında bir miktar başarı elde edilmiş olsa da bu başarıya Zero için zamanında erişilmiş değil. Zero'nun çekici olmamasının bir diğer sebebi de, artık daha fazla cep telefonu kullanıcısının özel bir hizmet olmadan Wikipedia'yı ziyaret edebilecek maddi güce sahip olması olabilir.

Ayrıca Zero programının sona erdirilmesi, Wikimedia'nın Zero benzeri projelerden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Artan tanınırlık oranları, organizasyona bir sonraki çalışması için "birkaç yeni fikir" vermiş durumda ve 2018 yılı, bu anlamda bir geçiş yılı olarak görülmekte. Karar, kesin bir sondan ziyade geçici bir duraksama dönemine de dönüşebilir.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BILL GATES'İN EN BÜYÜK HATALARI



