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    Wikipedia Zero programı sona eriyor

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:

    Wikimedia Foundation, 2012 yılında başlattığı Wikipedia Zero çalışması ile toplum kaynaklı ansiklopedisini mobil taşıyıcılar aracılığı ile gelişmekte olan ülkelere hiçbir veri ücreti almadan sunmaya başlamıştı. Ancak görünen o ki kuruluşun bu yardımsever yaklaşımı artık sona eriyor.

    Organizasyonun Zero hizmeti, 2018 yılı içerisinde kademeli bir şekilde sonlandırılacak. Wikimedia yeni mobil taşıyıcı ortaklıkları yapmayacak ve var olan ortaklıkları da sürelerinin sona ermesi ile beraber yenilenmeyecek. Wikimedia'nın söylediğine göre 2016 yılından beri katılımlarda "ciddi bir düşüş" yaşanmaktaydı ve artık Zero'ya devam etmek gerekli görülmüyor.

    Kuruluş, bu karar için birkaç sebep sunmuş durumda ve bunların hepsinin kötü olduğunu söylemek mümkün değil. Farkındalığın az olması problemlerden biri olarak gözüküyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki kişiler Kuzey Amerikalılar veya Avrupalılar gibi Wikipedia ile aşırı aşina değil. Tanınmışlığı arttırma çalışmalarında bir miktar başarı elde edilmiş olsa da bu başarıya Zero için zamanında erişilmiş değil. Zero'nun çekici olmamasının bir diğer sebebi de, artık daha fazla cep telefonu kullanıcısının özel bir hizmet olmadan Wikipedia'yı ziyaret edebilecek maddi güce sahip olması olabilir.

    Ayrıca Zero programının sona erdirilmesi, Wikimedia'nın Zero benzeri projelerden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Artan tanınırlık oranları, organizasyona bir sonraki çalışması için "birkaç yeni fikir" vermiş durumda ve 2018 yılı, bu anlamda bir geçiş yılı olarak görülmekte. Karar, kesin bir sondan ziyade geçici bir duraksama dönemine de dönüşebilir.

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    Etiketler: Wikipedia Zero , Wikimedia Foundation
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