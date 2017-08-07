Wikipedia ne zaman açılacak?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün canlı olarak gerçekleştirilen bir televizyon programına konuk olarak, son günlerde merak konusu haline gelen birçok soruyu cevapladı.

Programın odak noktası büyük oranda İstanbul'da yapımına devam edilen yeni havalimanı gibi projeler olsa da, ülkemizde erişimin engellendiği dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya da değinildi.

Bakan Arslan, Wikipedia'nın yaptığı yanlışları düzeltmediğini ve bunun yanı sıra Türkiye'de bulunan editörleri hatalı içerikleri düzeltme noktasında engellediğini ifade ediyor.

Türkiye hakkında birçok yanıltıcı bilginin yer aldığı Wikipedia'nın bu konuda uyarıldığını, ancak uyarıların dikkate alınmadığını belirten Ulaştırma Bakanı, hatalar düzeltilmediği için erişimin engellendiğini belirtiyor.

Ahmet Arslan'ın yaptığı açıklamadan bazı kesitler şu şekilde;

Bütün bu sistemlerin hepsinin faydası olduğu konusunda şüphe yok, zararlı olduğu taraflar konusunda ise görüşmeler yapılarak hataların düzenlenmesi sağlanır.

Ne yazık ki, Wikipedia’da ülkemiz için yanlış algılara neden olabilecek o kadar fazla yayın var ki, bu konuda kendilerini defalarca kez uyardık.

Hatta, editörlerin bu konuda gerekli düzenlemeleri yapması mümkün olduğu halde, Türkiye’de bulunan editörleri yasaklayarak düzenleme imkanını ortadan kaldırdılar.

Halen, görüşmelere devam ediyoruz ve insanlarımızın bu hizmetten faydalanmasını istiyoruz.

Onları ısrarla, terör ile canı pahasına mücadele eden Türkiye’yi DAEŞ destekçisi gibi göstermekten vazgeçmeleri konusunda uyarıyoruz.