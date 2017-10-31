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    WiFi'a bağlananları bekleyen tehlike

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından hazırlanan raporda, Wi-Fi bağlantılardaki güvenlik açıklarına dikkat çekildi. Türkiye'de de geniş elektrik kesintilerine neden olan siber saldırıların, alt yapı hizmetlerini durdurarak büyük ekonomik ve çevresel zararlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

    Şirket, Temmuz-Eylül 2017 dönemini kapsayan Siber Tehdit Durum  Raporu'nu açıkladı. STM raporunda, öne çıkan siber tehditlerin başında 2011'den beri  faaliyette olan siber korsan grubu Dragonfly'a dikkat çekildi. Doğu Avrupa  kökenli bu espiyonaj grup, geçen yıllarda değişik ülkelerdeki enerji firmalarına  ait kritik altyapılara karşı gerçekleştirdiği karmaşık siber casusluk  saldırılarından sorumlu olarak biliniyor. 2015 yılı Aralık ayına kadar sessiz  kalan grubun, bu kez tahrip amaçlı DragonFly 2.0 saldırılarının hedeflerinde  özellikle İsviçre, ABD ve Türkiye'deki kritik enerji tesislerinin olduğu  belirtiliyor. İstanbul ile Trakya Bölgesi'nde yaşanan geniş çaplı elektrik  kesintilerinin ana nedeninin de Dragonfly saldırıları ile ilişkili olduğu  değerlendiriliyor.

    Raporda, ayrıca ilk dijital para birimi "Bitcoin" cephesinde  gerçekleştirilen siber saldırılara yer verildi. Son dönemde yaşanan Bitcoin  hırsızlıkları anımsatılan raporda, Bitcoin kullanımına paralel olarak bu para  birimini hedef alan siber saldırıların artacağı belirtildi.

    "BlueBorne" saldırıları ise 5 milyardan fazla cihazı etkileyebilecek  büyüklükte bir risk olarak gösterildi. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar,  dizüstü bilgisayarlar, saatler hatta bazı otomobillerin ses sistemleri gibi  Bluetooth özelliği olan hemen hemen tüm cihaz, bu saldırı tehdidi altında  bulunuyor. "BlueBorne" saldırılarının geçen aylarda dünya genelinde birçok şirket  ve kuruluşa zarar veren WannaCry'a benzer şekilde yayılabileceğinden endişe  ediliyor.

    Otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi

    Raporda, benzer yöntemlerle modern otomobillerin de tehditlere hedef  olabildiğine yer verildi. Son dönemde gerçekleşen Renault saldırısı dikkate  alındığında otomobillerin hava yastığı, fren, park sensörü ve benzeri güvenlik  sistemleri gibi değişik bileşenlerinin yerinde veya uzaktan erişimle saldırganlar  tarafından devre dışı bırakılabildiği vurgulandı.

    Otomobil üreticilerinin ağ güvenliğine yönelik alacakları karşı  tedbirlerle zafiyeti azaltabilecekleri, tam çözümün ise ancak gelecek kuşak  otomobillere uygulanabileceğini ifade ediyor.

    Mini İnsansız Hava Aracı (İHA), genel olarak bilinen adıyla  "drone"ların da gelecekte tehlike oluşturabileceği belirtiliyor. Mini İHA'ların  basit ve hızlı kuruluma sahip olması, çoğunlukla şifresiz iletişim kanalı  kullanması ele geçirilmesini kolay hale getiriyor. Dronejacking olarak da  adlandırılan mini İHA ele geçirme saldırılarının yakın gelecekte siber suçlar  arasında popülerlik kazanacağı öngörülüyor.

    Etiketler: wifi , internet , teknoloji
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