WiFi kullananlar tehlikede: Güvenlik bariyeri delindi!

Araştırmacılar, Wi-Fi güvenliğindeki sorunlardan faydalanan KRACK adlı yeni bir açığın detaylarını bu sabah açıkladılar. Oldukça ciddi görünen güvenlik açığı, saldırganların bilgisayarlar ve kablosuz ağ noktaları arasındaki trafiği gözetleyebilmesine izin veriyor.

İlk olarak Ars Technica tarafından paylaşılan açık, WPA2 güvenlik protokolündeki birkaç yönetim açığından faydalanıyor. Araştırmacılara göre "cihazınız Wi-Fi desteğine sahipse, muhtemelen açığı da üzerinde barındırıyor".

Araştırmacılar, açığın "son derece yıkıcı" bir türevinin tüm Android cihazlarının yüzde 41'ini etkilediğini söylüyorlar. Kullanıcılara önerilen ise onarım yayınlandığında, tüm Wi-Fi istemcilerini güncellemek ve bu tarihe kadar WPA2'yi kullanmaya devam etmek (WPA1 de açıktan etkileniyor ve WEP güvenliği bundan da kötü).

Açıkların şu an aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Açık hakkında daha fazla bilgi için bu adrese göz atabilirsiniz.



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