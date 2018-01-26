WiFi hızını bağlanmadan önce görebileceksiniz!

Google, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Android 8.1 Oreo'nun dağıtımına başladığını duyurdu ve açık Wi-Fi ağlarının hızlarını, onlara bağlanmadan önce görebilmenizi sağlayacak yeni özelliği tanıttı. Güncelleme ardından Wi-Fi Assistant farklı sinyalleri Çok Hızlı, Hızlı, Normal ve Yavaş olarak sınıflandıracak.

"Çok Hızlı" etiketite sahip bir Wi-Fi ağı ile HBO Now veya Netflix gibi bir canlı akış hizmeti üzerinden rahatlıkla HD dizi ve film izleyebilirsiniz. Neyse ki eğer açık Wi-Fi ağı sahibiyseniz ve Android 8.1 sahibi herkesin hızlı internetinize hücum etmesini istemiyorsanız, Google bu özelliği kapayabilmeniz için bir kaç yol sunuyor.

Android 8.1 Oreo'ya erişebilmek için hızlı güncelleme teknolojisi olan 'Project Treble'ı destekleyen bir telefona sahip olduğunuzdan emin olun. Örneğin OnePlus 5T bu konuda uyumsuzluk sebebiyle sorunlar yaşadığına dair şikayetler var.



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