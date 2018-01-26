Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>WiFi hızını bağlanmadan önce görebileceksiniz!

WiFi hızını bağlanmadan önce görebileceksiniz!

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 07:43 | Son Güncelleme:

Android 8.1 Oreo işletim sistemi sayesinde, Android ile yapılabilecekler listesine bir yeni madde daha ekleniyor!

Google, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Android 8.1 Oreo'nun dağıtımına başladığını duyurdu ve açık Wi-Fi ağlarının hızlarını, onlara bağlanmadan önce görebilmenizi sağlayacak yeni özelliği tanıttı. Güncelleme ardından Wi-Fi Assistant farklı sinyalleri Çok Hızlı, Hızlı, Normal ve Yavaş olarak sınıflandıracak.

"Çok Hızlı" etiketite sahip bir Wi-Fi ağı ile HBO Now veya Netflix gibi bir canlı akış hizmeti üzerinden rahatlıkla HD dizi ve film izleyebilirsiniz. Neyse ki eğer açık Wi-Fi ağı sahibiyseniz ve Android 8.1 sahibi herkesin hızlı internetinize hücum etmesini istemiyorsanız, Google bu özelliği kapayabilmeniz için bir kaç yol sunuyor.

Android 8.1 Oreo'ya erişebilmek için hızlı güncelleme teknolojisi olan 'Project Treble'ı destekleyen bir telefona sahip olduğunuzdan emin olun. Örneğin OnePlus 5T bu konuda uyumsuzluk sebebiyle sorunlar yaşadığına dair şikayetler var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 2017'NİN EN İYİ ANDROID OYUN VE UYGULAMALARI

 

Etiketler: telefon , wifi
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri