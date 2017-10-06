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    WiFi hızını 100'e katlayan teknoloji

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Çinli bilim insanları, kablosuz internet ve veri aktarımında yeni bir aşama olan görünür ışık iletişimi (Light Fidelity) olarak tanımlanan Li-Fi'da kullandıkları nano karbon materyaller sayesinde daha hızlı ve güvenli veri aktarımı yapmayı başardı.

    Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, bilim adamları,  genelde nadir elementler kullanılarak yapılan Li-Fi’ın veri aktarımında, görünür  ışığın tamamen yayılmasını sağlayan nano materyaller kullanarak daha hızlı ve  güvenli veri aktarımı sağladı.

    Wi-Fi teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak veri aktarımı  sağlarken, Li-Fi internet ve veri transferini normal led lambalar üzerinden  Wi-Fi’dan daha hızlı sağlıyor. Ayrıca, Wi-Fi duvar gibi engellerin ötesine veri aktarımını yapabilirken, Li-Fi'da sadece ışığın yayılabildiği alanlara aktarım  sağlanabiliyor.

    Bununla birlikte nadir elementlerin kullanıldığı Li-Fi teknolojisinde  led lambaya bağlanan verinin aktarımı için ışıma kuvvetinde elementten  kaynaklanan kayıplar oluşuyor. Veri transfer hızı ve güvenliği de belirli bir noktada sınırlanıyor. Ev, ofis ve diğer kapalı alanlarda ışığın yayılma alanı ile  sınırlanan Li-Fi'ın, bu bakımdan Wi-Fi'ya göre daha güvenli olduğu belirtiliyor.

    Çin Bilimler Akademisi Çangçun Fizik ve Optik Enstitüsü uzmanlarından  Çü Songnan, konuya ilişkin "Dünya genelinde birçok araştırmacı, hala Li-Fi  teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor.“ dedi.

    Kaydedilen gelişmenin önemli bir başarı olduğunu belirten Çü, Li-Fi’ın  gelecek 6 yıl içerisinde iletişim ve veri aktarımı pazarına girmesini  beklediklerini dile getirdi.

    Dünyada henüz yeni geliştirilen bir teknoloji olan Li-Fi ile ilgili  Çin dışında Türkiye, Avrupa ve ABD'de çalışmalar yapılıyor.

    Estonya'nın başkenti Tallin'de 2 yıl önce yapılan bir deneyde Li-Fi'ın  Wi-Fi'dan yüz kat daha hızlı olduğu ispatlanmıştı. Ayrıca Çin'de 2015'te yapılan  testte, Li-Fi'ın saniyede 50 gigabaytlık veri transferi yapabildiği  kanıtlanmıştı.

    Etiketler: wifi , internet , çin , teknoloji
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