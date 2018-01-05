Wheelchair Dance Project, İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli’nin önderliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, 2013 yılında kuruldu. Bedensel engellilerden oluşan bu dans grubunda, eğitmenler ve müzisyenler de dâhil olmak üzere herkes gönüllü olarak görev alıyor.
Bilinçli bir toplum anlayışına katkıda bulunmak amacıyla hareket eden projenin uygulayıcıları, erişilebilirlik koşullarını sağlayan her etkinlikte sahne alıyor. Proje, izleyicilerde farkındalık yaratmayı amaçlarken, bir yandan da bedensel engellileri sanat ile buluşturuyor.
Projede konservatuar öğrencisi 12-18 yaş arası çocuklar da yer alıyor. Bu sayede çocuklarla bedensel engellilerin bir arada çalışması, böylece gelecek nesillerin tekerlekli sandalyeyi bir engel olarak görmemeleri amaçlanıyor.
Wheelchair Dance Project engelli bireyleri dansla buluşturdu. İzleyenlerin ön yargılarının kırılmasına yardımcı oldu. Hem bedensel engellilerin dünyasında, hem de gelecek nesillerde unutulmayacak, kocaman bir fark yarattı.
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