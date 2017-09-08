WhatsApp’tan sipariş dönemi

Tüketicilerin kolaylıkla ihtiyaçlarını karşılayacak, zaman kaybetmeden ürünleri temin edebilecekleri bir hizmet vermeye başladıklarını anlatan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, “Bu hizmetimizle veliler, okuldan verilen kırtasiye listesini bizimle paylaşarak tüm ürünleri 24 saat içinde alabilecekler. Böylece hem vakitten kazandıracağız hem de güvenilir ve avantajlı fiyatlarla tasarruflu okul alışverişi yaptırmış olacağız” dedi.

YÜZDE 40 ARTTI

Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı yüzlerce kırtasiye ürünlerini özel testlerden geçirerek tüketiciyle buluşturacaklarını anlatan Hakan Ergin, şöyle devam etti: “Türkiye’de 17 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü düşünürsek sadece kırtasiye ürünlerinin değil bağlantılı birçok sektörün doğrudan etkilendiğini söyleyebiliriz. Kırtasiye ürünleri hızlı tüketilmesi sebebiyle perakende sektörünün en önemli kalemlerinin başında geliyor. Kırtasiye ürünlerinde ciromuz, geçen seneye oranla yüzde 40 artış gösterdi. Ürün yelpazemizi ise Ege Üniversitesi tarafından onaylanan ve akredite laboratuvarlarda testten geçen ürünlerden oluşturuyoruz. Hijyenin yanı sıra hesaplı olması adına birçok alternatifi tüketicilerimize ulaştırıyoruz.”