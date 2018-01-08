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Whatsapp'ta yıllardır kullanıyorduk, artık yok!

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 08:05 | Son Güncelleme:

WhatsApp adını hep yeniliklerle duyururken bu sefer yıllardır kullanılan 'tüm kişileri göster' özelliği kaldırıldı.

WhatsApp Android uygulaması için yeni bir beta sürümü yayınladı. Bugüne kadar Android uygulaması için yeni özellikler ile adından sıkça söz ettiren WhatsApp, bu sefer platformdan çıkardığı özelliği ile gündemde.

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan WhatsApp Android beta sürümü için bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları öğrenirken yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliğini kaldırıldı.

Kişi listenizi bulmak için

-WhatsApp'ı açın ve Sohbetler sekmesine gidin.

-Yeni Sohbet simgesine dokunun.

Eğer arkadaşlarınızı göremiyorsanız

-Kişilerinizin WhatsApp kullandığından emin olun.

-Kişilerinizin telefon numaralarının telefon rehberinizde kayıtlı olduğundan emin olun.

-Eğer yurtdışı telefon numarası -kullanıyorlarsa, tam uluslararası şekilde kaydettiğinize emin olun.

-Telefonunuzun Ayarlar uygulamasından WhatsApp'ın telefon rehberinize erişmesine izin verdiğinize emin olun.

-Telefonunuzun adres defterinde, tüm hesapların ve grupların "görünür" veya "izlenebilir" olarak ayarlandığından emin olun.

-Sadece gizli kişileri değil, tüm kişilerinizi göstermek için, WhatsApp> Menü Tuşu > Ayarlar > Kişiler> Tüm kişileri göster'i seçin.

Etiketler: uygulama
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