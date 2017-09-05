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    Whatsapp'ta yeşil tik dönemi başlıyor! Görürseniz şaşırmayın

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 07:48 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 07:48

    Bundan sonra WhatsApp'ta bazı hesapların yanında yeşil bir rozet (yeşil tik) göreceksiniz. Peki bu rozet bize ne anlatıyor?

    İşletmelerin sosyal medya hesapları olması artık çok yaygın bir uygulama. Herkesin sosyal medya hesabı açmak gibi bir ayrıcalığı olduğu için, platformların işletme hesaplarına özel bir rozet veya işaret vermesi çok önemli, çünkü teknik destek alırken kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram onaylanmış hesap özelliğine zaten sahipti, ve şimdi WhatsApp da bu listeye katılıyor.

    Whatsappta yeşil tik dönemi başlıyor Görürseniz şaşırmayın

    WhatsApp şu an itibariyle işletme hesaplarına yeşil doğrulanma rozeti vermeye başladı. Şimdilik sadece küçük bir grup marka ile başlayan özelliğin hızla tüm dünya'ya yayılması bekleniyor. Bu yılın başlarında WhatsApp'a mobil ödeme özelliği geleceği söylentileri duymuştuk, doğrulanmış hesaplar sayesinde bu özellik çok daha güvenli bir alt yapıya sahip olacaktır.

    Doğrulanma rozetleri ile birlikte, işletme hesaplarının konuşma balonları da kendilerine has sarı bir renge sahip olacak. Ayrıca bu mesajlar silinemez olacaklar, bu da konuşmaların kalitesini koruyacaktır.

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    Etiketler: whatsapp , uygulama , mesajlaşma
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