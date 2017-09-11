Whatsapp'ta reklamlar başlıyor!

Webrazzi'nin haberine göre geçtiğimiz günlerde yurt dışındaki basın mensupları Facebook’un yazılımında bir kod keşfederek bu ihtimali doğruladı. Görünen o ki Facebook, daha önce Messenger için kurguladığı reklam modelini WhatsApp üzerinde de uygulamaya devam etmek istiyor. Facebook’un reklam yöneticisine eklenen kod sayesinde işletmeler “WhatsApp mesajı gönder” düğmesi üzerinden eylem çağrısında bulunan reklamları hayata geçirebilecek.

Bir WhatsApp sözcüsü ise basına yaptığı açıklama ile bu durumu doğruladı: “Biz insanların bir Facebook reklamı üzerinden bir işletmeyle WhatsApp’ta sohbet etmesinin yeni yollarını test ediyoruz. Bu durum insanların önemsedikleri işletmelerle WhatsApp üzerinden iletişim kurmasını kolaylaştırıyor.” WhatsApp yetkilileri yaptıkları son açıklamada kullanıcıların sponsorlu mesaj almaları gibi bir şeyin olmayacağını belirtmişti. İşletmeden mesaj alan kişilerin telefon numaralarını verirken “WhatsApp aracılığıyla iletişime geçilmesini onaylıyorum” şeklinde bir onay vermiş olmaları gerektiğini ifade etmişti. Dolayısıyla “sponsorlu mesaj” gibi bir gelir modeli henüz hayata geçmeyecek. Ancak Facebook bu sistemi daha önce Messenger için de uyguladı ve uygulamaya devam ediyor. Yani işletmeler şimdilik sadece daha önce iletişime geçtiği kişileri hedefleyebiliyor.

Daha önce e-ticaret satışlarını arttırmak konusunda Facebook reklamlarını nasıl kullanabileceğinizi örneklerle anlatmıştık. Aslında bahsettiğimiz reklam modeliyle ilgili bir örnek vermek de mümkün. Facebook reklamında kullanıcılara bir indirim teklifinde bulunabilir ve indirimden faydalanmaları için Messenger butonuna tıklamaya yönlendirebilirsiniz. Özel mesajla kullanıcılara ileteceğiniz kuponun ardından onları daha sonrasında uygulayacağınız farklı kampanyalar için kolayca hedefleyebilirsiniz.