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    Whatsapp'ta 'paralı' dönem başlıyor!

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 11:45Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 11:45

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine para göndermesine izin verecek özelliğini test etmeye başladı.

    Popüler mesajlaşma uygulaması platformu daha da ilgi çekici kılabilmek adına yeni güncellemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fotoğraf filtreleri özelliği için düğmeye basan firmanın hedefinde bu sefer para transferi var.

    Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki süreçte kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sunabilir.

    Zira WhatsApp söz konusu özelliği test etmeye başlamış durumda.

    WhatsApp'ın bu özelliği ile kullanıcıların bu platform üzerinden arkadaşlarına para transferi yapmalarına olanak sağlanacağı belirtiliyor.

    Etiketler: whatsapp , uygulama , telefon
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