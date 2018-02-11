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    Whatsapp'ta 'para'lı dönem

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'ta 'para'lı dönem bugün resmen kullanıma sunuldu. Peki Whatsapp ile paranın ne ilgisi var dersiniz? İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...

    Whatsapp'ta artık para yollayabileceksiniz. Hindistan'da kullanımına bugün başlanan ve tüm dünyaya yayılması beklenen özellik Whatsapp için gerçekten de bir ilk!

    Peki Whatsapp'ta konuştuğunuz kişiye kolayca nasıl para gönderecek ya da ondan para alacaksınız? İşte adım adım para transferi işlemleri... Yaklaşık 1 yıldır geliştirilen WhatsApp Payments özelliği, sonunda yayına alındı. Özellik, hem Android hem de iOS‘te kullanılabiliyor. Şu an için beta aşamasında olan özelliği kullanmak için hem alıcının hem de göndericinin para gönderme özelliğini açması gerekiyor.

    Whatsappta paralı dönem
    Özelliği aktif ettiğinizde cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştirmiş oluyorsunuz. Öncelikle Ayarlar’dan ‘Ödemeler‘ bölümüne tıklayın.

    Gelelim bir sonraki adıma... Kullanım şartlarını kabul edin ve telefon numaranızı doğrulayın. Listelenen bankalardan kullanmak istediğiniz bankayı seçin ve banka hesabınızı eşleştirin. Para göndermek istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın ve ‘Ödeme‘ butonuna tıklayın.

    Whatsappta paralı dönem

    Para göndermek istediğiniz banka hesabınızı ve göndereceğiniz tutarı seçin.

    Telefonunuza gelen onay kodunu ekrana girin.

    Onay işleminin ardından para gönderme işleminiz başarıyla tamamlanmış olacak.

    Etiketler: whatsapp , uygulama , telefon
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