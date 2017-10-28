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    Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde silin! Yoksa...

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 18:26 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'ta uzun zamandır beklenen özellik nihayet yayınlandı. Artık attığınız mesajları silebileceksiniz, hem de karşı tarafın ekranından bile! Peki bu özelliği şu an hemen kullanabilecek misiniz?

    Whatsapp'ın bomba özelliği nihayet aktif oldu. Bugünden itibaren devreye giren yeni özellik daha önce çeşitli haberlere konu olduğu gibi mesaj silmeyle ilgili. Artık mesajlarınızı silebileceksiniz; ancak bir farkla! Sildiğiniz mesajı karşı taraftan da silmiş olacaksınız. Diğer bir deyişle Whatsapp'ta bir mesajı silmek isterseniz hem kendi ekranınızdan hem de mesajı attığınız kişinin ekranından yok edebileceksiniz.

    Ancak bu silme işlemini 7 dakika içinde yapmanız gerekiyor; zira Whatsapp'ın kullanıcılara tanıdığı süre 7 dakikadan fazla değil. Aksi halde süre dolduktan sonra mesajı silseniz bile sadece kendi ekranınızdan mesaj silinecek; ancak karşı tarafın mesajını silemeyeceksiniz.

    Whatsappta mesajınızı 7 dakika içinde silin Yoksa...

    Attığınız bir mesajdan pişman olursanız veya yanlış bir yere yazarsanız, bu mesajı 7 dakika içinde geri çekebileceksiniz. Mesajı geri çektiğinizde ise o satır yerine, “bu mesaj silindi” uyarısı gelecek. Geri alınan ve silinin bu mesajlar, mesajlaşma yedeğinin alındığı dosyadan da silinecek.

    Peki Whatsapp'ın bu özelliğini hemen şimdi kullanma şansınız var mı? Henüz yok; zira Whatsapp her güncellemesinde yaptığı gibi test olarak bunu uyguluyor ve belli başlı dar bir kullanıcı kitlesine bu özellik sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen günlerde bu özelliğin sıkıntı yaratmaması durumunda tüm kullanıcılara sunulacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

    Etiketler: uygulama , whatsapp mesaj silme
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