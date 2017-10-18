Whatsapp'ta konuştuğunuz kişinin o an nerede olduğunu artık görebileceksiniz!

Whatsapp'ın bu özelliği aileniz ve arkadaşlarınızla mevcut konumunuzu paylaşmanızı sağlayan özellik, arkadaşlarınızla buluşurken, sevdiklerinize güvende olduğunuzu bildirirken veya yol durumunuzu paylaşırken oldukça işinize yarayacak. Kısacası özellik, insanlara nerede olduğunuzu bildirmek için basit ve güvenli bir yol sağlıyor.

Uçtan uca şifrelenmiş özellik, mevcut konumunuzu kimlerle, ne kadar süreyle paylaşacağınızı da kontrol etmenizi sağlıyor. İstediğiniz an paylaşımı durdurmak veya paylaşım süresinin dolmasına izin vermek yeterli.







WhatsApp ile mevcut konumunuzu paylaşmak için bir kişiyle veya grupla sohbet açıyorsunuz. Ardından “Ekle” düğmesindeki “Konum”un altında yer alan “Mevcut Konumu Paylaş” seçeneğini seçiyorsunuz. Paylaşım süresini seçtikten sonra göndere basmanız yeterli. Bu sayede sohbetteki her kişi gerçek zamanlı konumunuzu haritada görebilecek. Birden fazla kişinin mevcut konumunu bir grupta paylaşması durumunda ise tüm konumlar aynı haritada gözüküyor.

Özellik sunucu taraflı bir güncelleme olduğu için hiçbir şey yapmanıza gerek olmadığını da belirtelim.