Whatsapp'ta her şeyinizi tek tıkla indirebileceksiniz!

Kişisel gizliliğe önem veren Avrupa ülkelerinin yasal tutumu WhatsApp’ı bu özelliği eklemesine neden oldu. Devreye alınacak bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulamanın ayarlar bölümünden ‘Hesabım’ başlığına tıklayıp ardından da ‘Verilerimi İndir’ seçeneğine tıklaması gerekiyor.

Tıklama işleminin ardından tüm veriler hemen indirilmiyor. İlk olarak tüm verilerin hazırlanması için istekte bulunuyorsunuz. Bir süre geçtikten sonra ise verilerinizin hazırlandığına ve indirilebileceğine dair WhatsApp’tan bildirim gönderiliyor. Sonrasında ise tek tıkla tüm veriler kolayca indirilebiliyor.

Buna ek olarak söz konusu özelliğin Facebook’ta bulunan veri indir özelliği ile aynı olduğu belirtiliyor.