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    Whatsapp'ta her şeyinizi tek tıkla indirebileceksiniz!

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarının verilerini indirebileceği bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor. 2.18.50 beta sürümünde görülen ve kullanıma sunulmaya hazırlanan özellik sayesinde kullanıcılar tüm verilerini kolayca bir tıkla indirebilecek.

    Kişisel gizliliğe önem veren Avrupa ülkelerinin yasal tutumu WhatsApp’ı bu özelliği eklemesine neden oldu. Devreye alınacak bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulamanın ayarlar bölümünden ‘Hesabım’ başlığına tıklayıp ardından da ‘Verilerimi İndir’ seçeneğine tıklaması gerekiyor. 

    Tıklama işleminin ardından tüm veriler hemen indirilmiyor. İlk olarak tüm verilerin hazırlanması için istekte bulunuyorsunuz. Bir süre geçtikten sonra ise verilerinizin hazırlandığına ve indirilebileceğine dair WhatsApp’tan bildirim gönderiliyor. Sonrasında ise tek tıkla tüm veriler kolayca indirilebiliyor.

    Buna ek olarak söz konusu özelliğin Facebook’ta bulunan veri indir özelliği ile aynı olduğu belirtiliyor.

    Etiketler: whatsapp , uygulama , telefon
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