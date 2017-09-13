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    Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajları silebileceksiniz!

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 07:46 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 07:46

    Herkesin merakla beklediği WhatsApp özelliği yakında kullanıma sunulacak.

    Hepimizin WhatsApp‘a gelmesini dört gözle beklediği bir özellik var. O da gönderilen mesajların silinebilmesi. Şimdiye kadar WhatsApp’ın bu özelliği yakında kullanıma sunacağına dair pek çok haber yaptık. Görünen o ki sonunda beklenen gün geliyor. 

    Dünyada en fazla tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bir gün içinde sayısız mesajın iletilmesine vesile oluyor. Bu mesajların bir kısmı yanlışlıkla gönderiliyor. Bir kısmı ise gönderildikten sonra büyük bir pişmanlık yaratıyor. Dolayısıyla WhatsApp’ı tercih eden kullanıcılar uzun zamandır mesaj silme özelliğinin gelmesini bekliyordu. Geçtiğimiz aylarda bu özelliğin hazırlıklarının başladığını görmüştük. Pek çok farklı kaynak WhatsApp kodlarında bu özelliğin altyapısının hazırlandığını fark etmişti. Arada geçen zamanın ardından mesaj silme özelliğine dair önemli bir gelişme yaşandı.

    Log.com.tr'nin haberine göre yanlışlıkla gönderilen mesajları silmek çok yakında mümkün olacak. Bu paylaşıma göre WhatsApp sonunda merakla beklene özelliği Android ve iOS cihazlarda test etmeye başladı. Programa dahil olan kullanıcılar gönderdikleri mesajların rahatlıkla silinebildiğini görüyor. Silinen mesajların ardından “bu mesaj silinmiştir” uyarısı kalıyor. Yani silinen mesajların ardından bir açıklama yapmak gerekecek gibi görünüyor.

    Şimdilik WhatsApp’ın büyük heyecan uyandıran mesaj silme özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor.

     

    Etiketler: whatsapp , uygulama , ios
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