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    Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajı geri almanın yolu!

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 08:31 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'ın henüz uygulamaya koyduğu yeni özelliği hayat kurtaracak cinsten. Artık yanlışlıkla gönderilen mesajları geri alma şansına sahipsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise Whatsapp'ın en güncel sürümünü telefonunuza kurmak ve mesajın üzerine bir süre dokunarak SİL seçeneklerini görmek. Seçenekleri derken, iki farklı SİL seçeneğiyle karşılaşacağınızı en başta söyleyelim!

    Whatsapp'ta gönderdiğiniz bir mesajı dilerseniz yok edebilirsiniz. Bunun için gönderdiğiniz mesajın üzerine bir süre dokunup ekrana çıkan SİL seçeneklerinden birini tercih etmek. Eğer herkes için SİL seçeneğine dokunursanız gönderdiğiniz mesajı karşı taraftan da silmiş oluyorsunuz. Böylece mesajı attığınız kişi ya attığınız o mesajı hiç görmüyor ya da görse bile onun ekranından o mesajı kaldırabiliyorsunuz.

    Whatsappta gönderdiğiniz mesajı geri almanın yolu

    Ancak mesajı kaldırmanın da elbette bir bedeli var. O da mesajı kaldırdığınızda hem kendi hem de karşı tarafa bu mesajı kaldırdığınıza dair bilgi mesajı vermesi. Mesajın silindiği yere sizin tarafınızdan mesajın silindiğine dair bir mesaj beliriyor. Böylece karşı taraf kendisine atılan bir mesajın silindiğini fark ediyor; ancak mesajın içeriğini görme şansı olmuyor.

    Etiketler: uygulama , whatsapp mesaj silme
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