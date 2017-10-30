Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajı geri almanın yolu!

Whatsapp'ta gönderdiğiniz bir mesajı dilerseniz yok edebilirsiniz. Bunun için gönderdiğiniz mesajın üzerine bir süre dokunup ekrana çıkan SİL seçeneklerinden birini tercih etmek. Eğer herkes için SİL seçeneğine dokunursanız gönderdiğiniz mesajı karşı taraftan da silmiş oluyorsunuz. Böylece mesajı attığınız kişi ya attığınız o mesajı hiç görmüyor ya da görse bile onun ekranından o mesajı kaldırabiliyorsunuz.







Ancak mesajı kaldırmanın da elbette bir bedeli var. O da mesajı kaldırdığınızda hem kendi hem de karşı tarafa bu mesajı kaldırdığınıza dair bilgi mesajı vermesi. Mesajın silindiği yere sizin tarafınızdan mesajın silindiğine dair bir mesaj beliriyor. Böylece karşı taraf kendisine atılan bir mesajın silindiğini fark ediyor; ancak mesajın içeriğini görme şansı olmuyor.