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    WhatsApp’ta birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız?

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 16:37 | Son Güncelleme:

    WhatsApp hepimizin telefonlarında bulunan bir mesajlaşma uygulaması. Bu uygulamada kişiler görüşmek istemedikleri kişileri engelleyebiliyor. Peki engellendiğinizi nasıl anlarsınız?

    WhatsApp’ta biri sizi engellemişse bunun anlamanın çeşitli yolları bulunuyor. İlk olarak kişinin telefonunda numaranızın kayıtlı olup olmadığından emin olmalısınız. Emin olduktan sonra kişilerim yerinden sizi engelleyip engellemediğini merak ettiğiniz kişinin profil fotoğrafına bakmalısınız. Eğer profil fotoğrafı gözükmüyorsa sizi engellemiş olabilir.

    WhatsApp’ta birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız

    İyice emin olmak istiyorsanız bir başka yolda kişinin son görülmesine bakmak olur. Kişinin son görülmesini veya çevrimiçi olduğunu görmüyorsanız sizi büyük ihtimalle engellemiş olabilir.

    WhatsApp’ta birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız

    Son olaraktan sizi engellediğini düşündüğünüz kişiye mesaj atarsanız ve uzun süre boyunca sadece tek siyah çizgi oluyorsa sizi engellemiş demektir.

    WhatsApp’ta birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız

    Sizi engellediğini düşündüğünüz kişinin, WhatsApp’a girdiğinden eminseniz ve o kişinin telefonunda numaranızın kayıtlı olduğuna rağmen göremiyorsanız sizi engellemiştir.

    Etiketler: WhatsApp birinin sizi engellediğini ögrenme , WhatsApp birinin engellediğini öğrenme
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