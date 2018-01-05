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Whatsapp'la Instagram resmen birleşiyor!

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 08:09 | Son Güncelleme:

Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı kendi bünyesinde bulunduruyor ve Instagram'dan paylaşılan fotoğraflar aynı zamanda Facebook'tan da paylaşılabiliyor. Bu durum artık Whatsapp için de geçerli olacak.

Instagram kullanıcıları kendi hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğrafları aynı zaman da Facebook hesaplarından da paylaşabiliyor. Bu özelliğe ise "kaybolan mesajlar" adı veriliyor. Önceden sadece Snapchat'e özgü olan bu özellik, şimdilerde Instagram ve Facebook için de kullanılabilir. 

Whatsappla Instagram resmen birleşiyor

Instagram ve Whatsapp'ın bağlı olduğu Facebook, "kaybolan mesajlar" özelliğini Whatsapp'a da getirmek istiyor. TechCrunch'ın haberine göre Facebook, "kaybolan mesajlar" özelliğinin Whatsapp'a gelmesi için Brezilya'da testlerine başladı. Eğer test sonuçları başarılı olursa Instagram kullanıcıları, paylaştıkları hikayeleri Whatsapp'ta da tek bir tuşla yayınlayabilecek. Bu özelliğin de kullanıcılara sunulmasının nedeni tüm uygulamaların kullanımını artırmak olduğu biliniyor. 

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