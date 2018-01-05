Whatsapp'la Instagram resmen birleşiyor!

Instagram kullanıcıları kendi hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğrafları aynı zaman da Facebook hesaplarından da paylaşabiliyor. Bu özelliğe ise "kaybolan mesajlar" adı veriliyor. Önceden sadece Snapchat'e özgü olan bu özellik, şimdilerde Instagram ve Facebook için de kullanılabilir.

Instagram ve Whatsapp'ın bağlı olduğu Facebook, "kaybolan mesajlar" özelliğini Whatsapp'a da getirmek istiyor. TechCrunch'ın haberine göre Facebook, "kaybolan mesajlar" özelliğinin Whatsapp'a gelmesi için Brezilya'da testlerine başladı. Eğer test sonuçları başarılı olursa Instagram kullanıcıları, paylaştıkları hikayeleri Whatsapp'ta da tek bir tuşla yayınlayabilecek. Bu özelliğin de kullanıcılara sunulmasının nedeni tüm uygulamaların kullanımını artırmak olduğu biliniyor.