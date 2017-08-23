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    Whatsapp'a önemli güncelleme: Bakın yeni ne geldi?

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 08:03Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 08:03

    WhatsApp, metin ile durum güncellemesi özelliğine renkli bir yenilik getiriyor!

    WhatsApp bugün, durum güncellemesine getirdiği yeni bir özelliği açıkladı. Buna göre durum güncellemelerinde artık renkli metin ve arka planlar kullanılabilecek. Kullanıcıların paylaşmak istedikleri bir metin güncellemesi olduğunda, bunu parlak bir arka plan veya yazı tipi ile yapma seçenekleri olacak.

    Konuşmacının yaptığı açıklama şöyle:

    "Söylemek istediğiniz şeyi herkese ulaştırmak konusunda artık hiç endişelenmenize gerek yok. Tatil tavsiyelerine bakıyor da olsanız, bir partinin adresi konusunda bir gruba haber de veriyorsanız, metin-temelli durum güncellemesi bağlantılarınızı eğlenceli ve kişisel bir şekilde bilgilendirmenizi sağlıyor."

    Özelliğin resimleri, durumun ayrıca linkleri de göstereceğini gösteriyor. Özellik bugün iOS ve Android'e geldi, ayrıca web istemcisini kullananlar için de özellik gelmiş bulunuyor.

    Whatsappa önemli güncelleme: Bakın yeni ne geldi

    Genel olarak eğlenceli ve işe yarar bir güncelleme olduğunu düşünüyoruz. Özellikle her yaptığını kamerayla paylaşmak istemeyen veya kamera çekingenliği olanlar için de faydalı. Geçen sene Facebook'un metin durumlarına getirdiği özelliğe de oldukça benziyor.

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    Etiketler: whatsapp , uygulama , ios , android
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