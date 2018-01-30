Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Whatsapp'a müthiş özellik: Arabadayken artık...

Whatsapp'a müthiş özellik: Arabadayken artık...

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

WhatsApp iOS için yayınladığı yeni güncelleme ile Apple CarPlay desteğini uygulamaya getirdi. Bu yeni güncelleştirmeyle beraber iMessages dışında CarPlay destekleyen tek mesajlaşma uygulaması da WhatsApp olmuş oldu.

Uygulama yeni sisteme iPhone’a benzer bir arayüz ile geliyor. Uygulama ikonu otomobil göstergesinin üst bölümüne konumlanırken, yine telefonda olduğu gibi okunmayan mesajlar burada ikon üzerinde görünecek. Burada mesajları okumak ve WhatsApp’ı açmak için yapmanız gereken tek şey Siri’yi kullanmak.

Aynı zamanda Siri’nin dikte özelliğini kullanarak mesajlara cevap verebilir, uygulamayı tam donanımıyla kullanabilirsiniz. Apple CarPlay özelliği son olarak Ford Focus (2017), Volkswagen Golf (2016) ve Chevrolet Camaro (2017) modellerine eklenmişti.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri