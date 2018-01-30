Whatsapp'a müthiş özellik: Arabadayken artık...

Uygulama yeni sisteme iPhone’a benzer bir arayüz ile geliyor. Uygulama ikonu otomobil göstergesinin üst bölümüne konumlanırken, yine telefonda olduğu gibi okunmayan mesajlar burada ikon üzerinde görünecek. Burada mesajları okumak ve WhatsApp’ı açmak için yapmanız gereken tek şey Siri’yi kullanmak.

Aynı zamanda Siri’nin dikte özelliğini kullanarak mesajlara cevap verebilir, uygulamayı tam donanımıyla kullanabilirsiniz. Apple CarPlay özelliği son olarak Ford Focus (2017), Volkswagen Golf (2016) ve Chevrolet Camaro (2017) modellerine eklenmişti.



