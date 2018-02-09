Whatsapp'a kullanıcıların çok işine yarayacak yenilik!

Whatsapp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı özelliğin detayları ortaya çıktı. Popüler uygulamaya yakında görüntülü grup sohbet özelliğinin gelmesi bekleniyor. Peki WhatsApp görüntülü grup sohbeti nasıl kullanılacak? Bu özellik, WhatsApp beta 2.17.437 güncellemesinde gizlenmiş olarak bulundu. Rapora göre, en fazla dört katılımcının (arayan dahil) bir grup görüşmesine izin verileceği görünüyor. İlerleyen zamanlarda bu özellik geliştirilebilir.





Grup video görüşmelerinin yanı sıra, WhatsApp’a Facebook’un Messenger uygulamasındaki benzer çıkartmaları da gelebilir. Android için en yeni WhatsApp beta sürümü olan 2.18.32’ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yanında görünüyor. Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir.

Mağaza, öne çıkan ve benim bölümünden oluşmaktadır. Ayrıca kullanıcıların çıkartmalara göz atmasına, indirmesine, izlemesine ve silmesine yarıyor.



