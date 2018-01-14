Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Whatsapp'a bomba özellik: Çok işinize yarayacak!

Whatsapp'a bomba özellik: Çok işinize yarayacak!

Hürriyet Haber
14.01.2018 - 07:05 | Son Güncelleme:

Whatsapp'ta grup sohbetler için yeni bir özellik devreye alınıyor. Bu özellik sayesinde artık bakın ne yapabileceksiniz?

Whatsapp'a gelen yeni özellik grup sohbetleri ilgilendiriyor; bilindiği üzere uygulama içerisindeki grup sohbetlerde yönetici ataması yapılabiliyor. Grupta yönetici olan kişiler bazı bilgileri değiştirebiliyor ya da gruba kişi ekleyerek silebiliyor. Ancak yönetici yapılan bir kişinin yönetici yetkisi elinden alınamıyor. Sadece kişiyi gruptan atıp yeniden eklemekle yapılıyor.

Yeni eklenecek özellik bu sorunu çözüyor. Yeni özellikle diğer yöneticiler başka bir yöneticinin yetkisini elinden alabiliyor.

Bir grupta sınırsız sayıda yönetici olabiliyor. Bu da basit ancak yeri geldiğinde oldukça işe yarayacak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Etiketler: sohbet , whatsapp indir , whatsapp desktop , whatsapp masaüstü
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri