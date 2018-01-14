Whatsapp'a bomba özellik: Çok işinize yarayacak!

Whatsapp'a gelen yeni özellik grup sohbetleri ilgilendiriyor; bilindiği üzere uygulama içerisindeki grup sohbetlerde yönetici ataması yapılabiliyor. Grupta yönetici olan kişiler bazı bilgileri değiştirebiliyor ya da gruba kişi ekleyerek silebiliyor. Ancak yönetici yapılan bir kişinin yönetici yetkisi elinden alınamıyor. Sadece kişiyi gruptan atıp yeniden eklemekle yapılıyor.

Yeni eklenecek özellik bu sorunu çözüyor. Yeni özellikle diğer yöneticiler başka bir yöneticinin yetkisini elinden alabiliyor.

Bir grupta sınırsız sayıda yönetici olabiliyor. Bu da basit ancak yeri geldiğinde oldukça işe yarayacak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.