Whatsapp'a bilgisayardan girenler dikkat!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformu daha da ilgi çekici kılabilmek adına güncellemelerine devam ediyor. Daha önce WhatsApp, kullanıcılarının birbirlerine para göndermesine izin verecek özelliğini test etmeye başlamıştı. Şimdiyse WhatsApp'ın Web sürümüne gelen özellik sayesinde, WhatsApp durumlarını görüntüleyebileceksiniz. Arkadaşlarınızın paylaşmış olduğu fotoğraf ve videoları bilgisayardan görüntülemek için WhatsApp Web'i kullanabileceksiniz.





WhatsApp Web sürümünde şimdilik durum güncellemesi yapılamıyor. Sadece arkadaşlarınızın yaptığı durum güncellemeleri görülebiliyor.

Bu özelliğin henüz WhatsApp Web'in tarayıcı sürümünde çalıştığını, Windows ve macOS uygulamalarına desteğin gelmediğini belirtelim.