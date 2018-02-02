Whatsapp Web kullananlar müjde!

Dünya çapında milyarlarca kullanıcının tercih ettiği mesajlaşma yazılımı WhatsApp, 2016'da Windows'a yönelik bir masaüstü uygulaması yayınlamıştı. Bu uygulama, klasik bir "win32" uygulamasıydı ve Windows mağazası üzerinden değil, WhatsApp'ın web sitesinden indirilebiliyordu.

Şimdi ise WhatsApp, bir süredir beta sürümünü test ettiği Windows Store'a yönelik WhatsApp uygulamasını yayınladı. Yeni uygulama mağaza uygulaması olsa da Microsoft'un Evrensel Windows Platformu'nu (UWP) kullanmıyor. Uygulama, daha önce kullandığımız masaüstü uygulamasına benziyor ve Desktop App Converter for Project Centennial ile paketlenmiş gibi görünüyor.





Uygulama, belirli dosya türlerini paylaşabilme, profil bilgilerini düzenleyebilme, GIF ve emoji gönderebilme, durum güncellemelerini görüntüleyebilme gibi faydalı işlevlerle geliyor.

WhatsApp'ın diğer masaüstü sürümlerinde olduğu gibi bu uygulamayı kullanmak için telefonunuzda WhatsApp'ı yüklemiş olmanız ve Ayarlar altındaki "WhatsApp Web" seçeneğini kullanmanız gerekiyor.

WhatsApp Desktop'a Microsoft Store üzerinden ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.



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