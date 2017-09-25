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    Whatsapp ve Facebook sonunda birleşiyor!

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 08:32 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 08:32

    Whatsapp'ı satın almasıyla birlikte uygulama üzerinde pek çok yenilik yapan Facebook; Instagram, Messenger, Facebook ve Whatsapp'ı bir araya getirmeyi planlıyor. İlk etapta Whatsapp ve Facebook'un tek çatı altında toplanması gündemde!

    Facebook şimdi de dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı, kendi mobil uygulamasının içine nasıl taşıyacağını test ediyor. Facebook uygulaması içindeki WhatsApp kısayolu şu anda uygulamanın Android sürümünde test ediliyor, ancak bazı iOS kullanıcıları için de gelebilir.

    Şimdilik sadece Danimarka'daki bazı kullanıcılara sunulan özellik, uygulama içine girdiğinizde, sık kullanılanlar sekmesinde adınızın hemen altında duran WhatsApp butonundan oluşuyor. Bu butona bastığınızda Facebook’tan çıkmadan WhatsApp’a erişebiliyorsunuz.

    Whatsapp ve Facebook sonunda birleşiyor

    Daha öncesinde 2015'te sosyal medya devi gönderilere bir WhatsApp butonu koyarak beğendiğiniz içerikleri arkadaşlarınızla doğrudan paylaşmamızı sağlayacak bir özelliği test etmiş fakat daha sonra iptal etmişti.

    Diğer testlerde olduğu gibi, WhatsApp kısayolunun tüm Facebook kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale gelip gelmeyeceği veya ne zaman kullanılacağı belli değil.

    Etiketler: whatsapp , facebook , uygulama
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