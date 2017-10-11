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    Whatsapp sizin ne zaman uyuduğunuzu gizli gizli izliyor!

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 12:02 | Son Güncelleme:

    WhatsApp uygulamasını telefonda veya PC'nizde kullandığınızda karşı tarafa "çevrimiçi" olarak göründüğünüzü muhtemelen biliyorsunuzdur. Uygulamanın bu özelliğinin aynı zamanda bir açık olabileceği, bir geliştirici tarafından kanıtlandı.

    WhatsApp, "son görülme" tarihinizi herkese, sadece kişilerinize göstermeye veya hiç kimseye göstermemeye izin veriyor. Bununla birlikte "çevrimiçi" durumunu isteseniz de gizlemeniz mümkün değil. Başta zararsız gibi görünse de bu veriler kaydedildiğinde, örneğin kaç saat uyuduğunuz ortaya çıkarılabiliyor.

    Geçmişte güvenliğe yönelik benzer keşifler yapan geliştirici Rob Heaton, bu verinin kötü amaçla nasıl kullanılabileceğini göstermek üzere bir Chrome eklentisi geliştirdi. Geliştirici, bu eklentiyle WhatsApp Web üzerinden kendi arkadaşlarının çevrimiçi oldukları saatleri kaydetti.

    Whatsapp sizin ne zaman uyuduğunuzu gizli gizli izliyor

    Bir kişinin çevrimiçi etkinliği bir başkasıyla karşılaştırıldığında işler daha da korkunç bir hal aldı. Veriler üst üste getirildiğinde kişilerin birbiriyle konuştuğunu anlamak mümkün hale geldi. Heaton'ın paylaştığı grafikler, bu ilişkinin kağıt üzerinde nasıl göründüğünü gösteriyor:

    Whatsapp sizin ne zaman uyuduğunuzu gizli gizli izliyor

    Araştırmacı, bu verinin kolayca büyük ölçeklerde toplanabileceğini ve üçüncü partilere reklam amaçlı satılabileceğini söylüyor. Örneğin uykusuzluk çekenler, uyku hapı üreticileri için harika müşteriler olabilirler.

    Heaton'ın bahsettiği sorunun sohbet araçlarının yıllardır yaşadığı bir sorun olduğunu belirtmekte de fayda var. Hatta bazı araştırmacılar, aynı açığı Facebook'ta da kullanmış bulunuyorlar.

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    Etiketler: whatsapp , uygulama , telefon
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