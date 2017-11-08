Whatsapp sessiz sedasız yasaklandı!

New York Times'ın haberine göre Afganistan, geçici bir WhatsApp yasağının içerisinde. Geçtiğimiz gün hükumet tarafından özel telekomünikasyon firmalarına mesajlaşma hizmetini durdurmak için gönderilen mektuplar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Her ne kadar hükumetin yönettiği telekomünikasyon firması Salaam Telecom müşterileri WhatsApp ve Telegram'ın kendileri için çalışmadığını söylese de, özel firmalar hâlâ hükumetin isteğini düşünüyor gibi görünüyor.

Mektuplar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından gönderilmiş durumda ancak bir kaynağın New York Times'a söylediğine göre yasağı isteyen Afganistan'ın istihbarat ajansı olan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü.

Geçici olduğu açıklanan yasağın sebebi ise BBC'ye ilk olarak "güvenlik endişeleri" olarak belirtilmişti ancak bu açıklamanın kısa bir süre sonrasında İletişim Bakanlığı, bu yasağın sebebinin WhatsApp'ın hizmet kalitesi hakkındaki şikayetlerin ardından "yeni bir tür teknoloji sunmak" için olduğunu söyledi.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN İYİ WHATSAPP NUMARALARI