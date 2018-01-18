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Whatsapp o telefonlarda tamamen kapatıldı mı?

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 07:04 | Son Güncelleme:

WhatsApp desteğinin BlackBerry 10 ve BBOS'den çekilmesi, kafa karışıklığına yol açtı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2017'nin sonuna kadar BlackBerry'de hizmet verdi, ardından BlackBerry 10 ve BBOS işletim sistemlerine olan destek sona erdi. Bu da Z10, Q10, Q5 ve Z30 gibi cihazların uygulamaya erişmesini imkansız hale getirdi.

Ancak görünüşe bakılırsa WhatsApp'ın bu kararı bir domino etkisine sebep oldu ki BlackBerry, WhatsApp uygulamasının BlackBerry Android cihazlarda hala çalıştığını açıklamasını istiyor. Yani Android tabanlı KeyOne ve BlackBerry Motion gibi telefonlar WhatsApp'a halen erişebiliyor. Modern BlackBerry telefonlar Android işletim sistemi ile çalıştıkları için, WhatsApp'ın Android sürümü bu telefonlarda sorunsuz çalışamaya devam ediyor.

Eğer eski BlackBerry cihazlardan birini kullanıyorsanız ve "ne WhatsApp'tan ne de klavyemden vazgeçemem" diyorsanız, yeni KeyOne ve Priv telefonlar hem dokunmatik ekranları, hem klavyeleri hem de Android işletim sistemleri sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

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Etiketler: uygulama , telefon
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