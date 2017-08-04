Whatsapp mesajlarınız tehlikede! Mesajlarınız okunuyor mu?

Mesajların tümünü farklı bir telefona geçiren ve başka telefonlardan aktif olarak mesaj atılmasına izin veren uygulama, WhatsApp kullanıcılarını korkuttu. WhatsWeb For Whatscan adıyla Google Play’ de ve AppStore’ da yayınlanan uygulama bilgi hırsızlığı yapanlar için ne yazık ki kolaylık sağlıyor, Kişisel verilerini güvende tutmak isteyenleri ise tedirgin ediyor. Uygulama hem Android hem de IOS cihazlar üzerinde kullanılabiliyor.

Sadece saniyeleri alıyor!

Birkaç saniyede telefonunuzu ele geçiren kişi tüm WhatsApp mesajlarınızı kopyalayabilir ve mesajların diğer telefona aktarılmasını saylayabilir. Aynı zamanda gelen mesajlara cevap verme ve mesajların tümünü okuma gibi yetkilere de sahip olur.

Nasıl korunabilir?

WhatsApp Web üzerinden çalışan program masaüstü bilgisayar’da oturum açmışsınız gibi uygulanır, verilerinizi sadece kendinizde görünür hale gelmesi için WhatsApp Web’e tıklayarak tüm bilgisayardan çıkış yap demeniz gerekiyor.