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    Whatsapp mesajlarınız tehlikede! Mesajlarınız okunuyor mu?

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 12:43Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:43

    Herkesin en özel alanlarından biri olan WhatsApp tehlikede. Google Play ve AppStore'da WhatsApp konuşmalarının saniyeler içinde çalınmasını neden olacak bir uygulama yayınlandı. Sadece birkaç saniyede bilgilerinizin ele geçirilmesi mümkün.

    Mesajların tümünü farklı bir telefona geçiren ve başka telefonlardan aktif olarak mesaj atılmasına izin veren uygulama, WhatsApp kullanıcılarını korkuttu. WhatsWeb For Whatscan adıyla Google Play’ de ve AppStore’ da  yayınlanan uygulama bilgi hırsızlığı yapanlar için ne yazık ki kolaylık sağlıyor, Kişisel verilerini güvende tutmak isteyenleri ise tedirgin ediyor. Uygulama hem  Android hem de IOS cihazlar üzerinde kullanılabiliyor.

    Sadece saniyeleri alıyor!

    Birkaç saniyede telefonunuzu ele geçiren kişi tüm WhatsApp mesajlarınızı kopyalayabilir ve mesajların diğer telefona aktarılmasını saylayabilir. Aynı zamanda gelen mesajlara cevap verme ve mesajların tümünü okuma gibi yetkilere de sahip olur.

    Nasıl korunabilir? 

    WhatsApp Web üzerinden çalışan program masaüstü bilgisayar’da oturum açmışsınız gibi uygulanır, verilerinizi sadece kendinizde görünür hale gelmesi için WhatsApp  Web’e tıklayarak tüm bilgisayardan çıkış yap demeniz gerekiyor.

    Etiketler: whatsapp , uygulama , telefon , güvenlik
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